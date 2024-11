Compártelo con tus amigos:

María Teresa Guerrero, conocida como “La Flaca”, sorprendió al público de Master Chef Celebrity Ecuador .

Y es que en el capítulo de la noche de miércoles, en medio de la preparación de un plato, demostró que no sabía que las arvejas había que pelarlas antes de ponerlas a hervir.

Ella junto a otros participantes debían cumplir un Reto de salvación en el que debían preparar comida ‘gourmet de avión’.

Durante la elaboración del platillo, lo que llamó la atención del público es que Guerrero omitió un paso muy importante a la hora de poner a hervir las arvejas.

Indicó que las puso al fuego con tiempo y que cuando las probó seguían duras.

La chef Carolina Sánchez, jurado del reality, revisaba cómo los talentos avanzaban con el reto y se percató de que las arvejas estaban hirviendo con todo y vaina.

“Si ella no hubiera pasado y no me daba ese detallito, mis arvejas hubieran estado crudas y probablemente hubiera estado en problemas”, dijo.

Los concursantes demostraron sus dotes culinarios elaborando todo tipo de platos como Tonga de gallina, arroz marinero, butter seco y seco de pollo.

Este último fue el plato que “La Flaca”, elaboró y al que denominó Iron Seco.

Finalmente el seco de pollo le dio la salvación a “La Flaca” que sufrió hasta el final con su preparación.