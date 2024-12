Compártelo con tus amigos:

La actriz colombiana Sandra Reyes murió este domingo, 1 de diciembre del 2024, a causa del cáncer de mama.

Precisamente, en su último papel, en la serie Pedro El Escamoso 2, volvió a interpretar a la Doctora Paula, y su personaje también dijo adiós por esta enfermedad.

Miguel Varoni, quien interpretó a Pedro Coral en la telenovela, envió un emotivo mensaje de despedida para Sandra Reyes.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estar en mi corazón…”.

Sandra Reyes fue una destacada actriz colombiana, nacida el 31 de mayo de 1975 en Bogotá.

Desde muy joven mostró un gran interés por la actuación, lo que la llevó a estudiar artes escénicas y a abrirse camino en la televisión nacional, donde se convirtió en un ícono .

Batallaba contra el cáncer de seno , pero mantuvo en reserva su enfermedad ante el público que la seguía.

Según confirmaron familiares a Noticias RCN, su cuerpo será llevado a su finca en Ubaté, donde se llevará a cabo una ceremonia privada.

A su vez, se informó que los cercanos a la actriz tomaron esta decisión porque era un deseo de la propia Reyes, mantener su vida personal lejos de los reflectores.