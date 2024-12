Compártelo con tus amigos:

El exitoso programa ‘El hueco’, del presentador y actor Jonathan Estrada, llegó a su fin.

La popular producción no renovará nuevas temporadas, tal como lo indicó el artista quiteño.

Estrada reveló que la decisión de poner fin a su exitoso proyecto, que se mantuvo activo con capítulos nuevos en YouTube por varios años, responde a la necesidad de cuidar su salud.

El espacio de entrevistas tenía como protagonista el licor, que el actor compartía con sus invitados.

La ingesta de estas bebidas le pasó una gran factura.

“Empecé en el 2021 con el programa. Grababa hueco, tras hueco, tras hueco, a veces hasta dos en el día. Entonces se me jodió el hígado. Yo comía y se me aflojaba el estómago, sentía que me estaba yendo muy mal”, comentó a un medio nacional.

Sus riñones también empezaron a enfermar, debido a la creatinina que le impide comer carnes rojas, embutidos y beber licor.

Estrada además señaló a diario Extra que durante años mezcló whisky, ron, vodka, puro y guanchaca, que terminaron por deteriorar su hígado, al punto de verse obligado a dejar de trabajar en julio, agosto y septiembre de este año, luego de que los exámenes médicos le diagnosticaron que estaba a un paso de algo peor.

Los invitados de lujo de “El Hueco”

Por el programa ‘El hueco’ pasaron una gran cantidad de famosos nacionales que en medio de sus confesiones contaron secretos bien guardados; mientras que otros encendieron la polémica con sus indirectas.

Entre las entrevistas más vistas están la de la cantante Dayanara, esposa de Estrada; Don Day, el humorista venezolano Marco, y la de la influencer y actriz Luciana Gushmer.

Otro de los episodios con mas visualizaciones fue el versus que se hizo entre los influencers Anthony Swagg y Kike Jav.

Jonathan Estrada dice tener muchos secretos guardados de sus invitados, cosas que no puede contar. Y señala que entre los que sí se pusieron ‘happy’ están Santiago Castro, el Dúo del Ecuador, Miguel Melfi y Mare Cevallos.