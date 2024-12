Compártelo con tus amigos:

En redes sociales comparan a la telenovela Los García, de Ecuavisa , con producciones realizadas en India. La comparación surgió por un video que se viralizó en días pasados.

La producción ecuatoriana , la cual corresponde a una adaptación de la telenovela colombiana Los Reyes, en los últimos días se convirtió en tendencia.

Un video de 45 segundos se volvió viral por las escenas que muestran a los actores de la telenovela en escenas en las que dos de ellos caen desde un balcón.

En el video se ve a Cecilia Cascante, Maka Gómez y Diego Spotorno. Ellos, en la escena protagonizan un accidente y, dos de ellos terminan cayendo desde el balcón.

Son precisamente las caídas de Maka Gómez y Diego Spotorno las que causaron risas en muchos internautas de redes sociales, quienes comparan a Los García con producciones de India.

Benjamin Annunziata, creador de contenido de Argentina , reaccionó al video, en el cual respondió Álex Vizuete.

El también actor escribió “mil disculpas, esto no nos define por favor creeeme!!!”. Tras el comentario de Vizuete, Nicolás Maiques, del elenco de Los García, también respondió y escribió: “Yo amo hacer esta novela… No soy ecuatoriano pero me da orgullo el éxito que logramos… Es una comedia maravillosa… Y un honor ser parte”.