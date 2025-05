Óscar Zambrano continuará en Hull City, confirma presidente de Liga de Quito

El ecuatoriano Óscar Zambrano seguirá en el Hull City de Inglaterra, según confirmó el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez. El dirigente aclar{o que el club inglés renovará el contrato del mediocampista para la próxima temporada.

Aclaración sobre el futuro de Zambrano

Álvarez, desmintió rumores sobre la salida de Óscar Zambrano del Hull City, club de la segunda división inglesa. “Su status no ha sufrido variación alguna”, indicó.

El dirigente de la ‘U’ explicó que un comunicado del Hull City generó confusión, pero aclaró que el club inglés tiene hasta finales de mayo para ejercer la opción de compra incluida en el préstamo del jugador, firmado en agosto de 2024.

Zambrano, de 23 años, llegó al Hull City en un préstamo por una temporada desde Liga de Quito, con una cláusula que permite la compra definitiva si se cumplen ciertos objetivos. Álvarez señaló que el club inglés está cerca de renovar al mediocampista. “Hull City lo quiere, está cada vez más cerca de volver a la cancha”.

Sin regreso a Liga de Quito

Liga de Quito no contempla el retorno de Zambrano para la temporada 2025-2026. Álvarez, indicó que la secretaría técnica y el director deportivo, Eduardo Álvarez, confirmaron que el club no contará con el volante.“En el horizonte no vemos la opción de que vuelva”, afirmó.

Álvarez destacó que Liga de Quito conserva un 30% de una futura venta del jugador, lo que garantiza beneficios económicos en caso de una transferencia.

El traspaso de Zambrano

Zambrano se unió al Hull City el 16 de agosto de 2024 en un préstamo por un año con opción de compra, tras destacar en Liga de Quito, donde disputó 45 partidos y marcó 2 goles en la LigaPro y la Copa Libertadores.

Su llegada a Inglaterra generó expectativas, pero una publicación en redes sociales del Hull City el 17 de mayo de 2025 sugirió que no harían efectiva la opción de compra, lo que Álvarez aclaró como un malentendido.

El mediocampista ha tenido apariciones limitadas en el Hull City, con 12 partidos y 1 asistencia en la temporada 2024-2025 de la EFL Championship . El club inglés mantiene interés en su continuidad.

Perspectivas para Zambrano

Álvarez expresó el apoyo de Liga de Quito al jugador: “Le deseamos que le vaya de lo mejor”. La renovación con Hull City permitiría a Zambrano seguir desarrollándose en el fútbol europeo, mientras Liga de Quito espera beneficiarse de una futura transferencia. El plazo para que Hull City ejerza la opción de compra finaliza el 31 de mayo de 2025.