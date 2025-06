Orlando Bloom abre la puerta a un regreso de la película Piratas del Caribe

Orlando Bloom, actor conocido por su papel como Will Turner en la saga Piratas del Caribe, expresó su interés en regresar a la franquicia, ocho años después de la última entrega, La venganza de Salazar (2017). En una entrevista en el programa This Morning para promocionar su nueva película Deep Cover: Actores encubiertos, Bloom afirmó que estaría dispuesto a reunirse con la tripulación si Disney decide producir una nueva cinta, aunque la compañía no ha hecho anuncios oficiales.

La posibilidad de una nueva película de Piratas del Caribe ha generado expectativa entre los fans, especialmente tras las declaraciones del productor Jerry Bruckheimer, quien insinuó que dos proyectos están en desarrollo: uno potencialmente con Johnny Depp como Jack Sparrow y otro protagonizado por Margot Robbie. Sin embargo, Disney no ha confirmado estos planes, y el futuro de la saga permanece incierto, en parte debido al escándalo que involucró a Depp tras su divorcio con Amber Heard en 2016, que afectó su relación con el estudio.

“Piratas del Caribe en mi corazón”

Bloom, de 48 años, destacó el impacto emocional de la franquicia en su carrera. “Piratas del Caribe ocupa un lugar especial en mi corazón,” dijo en This Morning, respondiendo a preguntas sobre su posible regreso. “No sé nada por el momento, pero sería grandioso estar todos juntos de nuevo.” Sus comentarios llegan tras una entrevista de Keira Knightley, quien interpretó a Elizabeth Swann, con The Times en noviembre de 2024. Knightley describió su experiencia en la saga como una relación de “amor-odio,” señalando que, aunque las películas le abrieron puertas a proyectos nominados al Oscar, también enfrentó críticas públicas por su participación. “Fueron las películas más exitosas en las que participé, pero también la razón por la que fui atacada,” afirmó.

En respuesta, Orlando Bloom comentó en Entertainment Weekly que entiende la perspectiva de Knightley, pero resaltó los buenos recuerdos compartidos con ella en el set. “El éxito de esas películas fue tan grande que parece de otra vida,” agregó. Según datos de Box Office Mojo, las cinco películas de Piratas del Caribe recaudaron más de 4,500 millones de dólares a nivel mundial, consolidando la franquicia como una de las más exitosas de Disney.

El actor se sometió a un tratamiento para eliminar microplásticos

Paralelamente, Bloom ha estado en el foco mediático por someterse a un tratamiento en una clínica de Londres para eliminar microplásticos de su sangre, un procedimiento de dos horas que cuesta aproximadamente 12,600 dólares. El actor, comprometido con la cantante Katy Perry, afirmó sentirse relajado durante el proceso, que promete remover “químicos tóxicos” del cuerpo. Sin embargo, expertos han cuestionado su efectividad, señalando la falta de estudios científicos que respalden los beneficios del tratamiento en relación con su alto costo.

El interés de Bloom en regresar a Piratas del Caribe coincide con un momento de transición para la franquicia, que enfrenta el desafío de renovarse tras el impacto del escándalo de Depp y las expectativas de los fans. Mientras Disney evalúa sus próximos pasos, la posible participación de actores como Bloom y Robbie podría revitalizar la saga. La misma que marcó una generación con su mezcla de aventuras, humor y efectos visuales.