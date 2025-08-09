Organizan carrera para recaudar fondos y apoyar a los niños de la fundación “Casa Hogar de Belén”

La fundación Casa Hogar de Belén busca recaudar fondos para seguir apoyando a los 40 menores que se encuentran en su casa de acogida. Mélida llegó a la fundación cuando tenía 13 años, luego de vivir en un hogar donde predominaba la violencia.

Cuando llegó a la fundación, no entendía lo que sucedía. Le asustaba ver tanta amabilidad que recibía de las personas que la acogieron. “A sus 17 años reflexiona, que después de haber sido atendida en la Casa Hogar de Belén, ella comprendió que el trato amoroso es lo que debe tener y que aquello que había recibido en casa, donde había sufrido algunas vulneraciones, eso no era normal”, señaló Narcisa Sánchez, representante Casa Hogar de Belén.

Casa hogar acoge a más de 40 menores

La historia de Mélida es una de las tantas que hay en la casa de acogida. Sánchez indicó que estas historias conmovedoras los motiva para seguir ayudando a los más de 40 niños y adolescentes que están en la casa de acogida. Los menores son de varios cantones de Manabí y de provincias vecinas como Guayas y Los Ríos.

Sánchez indicó que los menores han sufrido la vulneración de sus derechos y un juez les ha otorgado esta medida para que temporalmente vivan en Casa Hogar de Belén. Para cubrir con los gastos, la fundación realiza convenios con el Estado, organizaciones y empresas.

Esta vez, la fundación organiza una nueva actividad para recaudar fondos para seguir apoyando a los menores que se encuentran en la casa de acogida, ubicada en el sector El Rodeo.

“Los kilómetros que mejorarán 40 vidas”

Este viernes 08 de agosto, la fundación presentó el evento que realizarán en el mes de diciembre. Miguel Ángel García, parte de la organización, dijo que será la quinta edición de la carrera denominada “Los kilómetros que mejorarán 40 vidas“.

La carrera se realizará el 7 de diciembre, a partir de las 07h30, dentro de una hacienda del sector El Rodeo. Será de resistencia, pues cada atleta debe completar una vuelta de 3 kilómetros cada media hora, hasta completar 21 kilómetros. Los 3k deben completarse dentro de un lapso de 30 minutos. Quienes no cumplan el recorrido en ese tiempo, quedarán descalificados.

“El recorrido consiste en subir y bajar lomas, verán los ceibos y lugares bonitos. Hay una parte alta donde se ve toda la campiña manabita y deben regresar a la meta”, explicó García.

Inscripciones están abiertas

Las inscripciones para participar en esta carrera inician este 09 de agosto, con un costo de 14 dólares, hasta el 30 de septiembre. En octubre, el costo de la inscripción será de 17 dólares, mientras que del 1 al 6 de diciembre, el costo será de 20 dólares. Todos los fondos recaudados servirán para apoyar a los más de 40 menores que se encuentran en Casa Hogar de Belén.

A este evento se unió la Cámara de Industrias y Producción, el Hotel Oro Verde y otros auspiciantes. Katty Alcívar, gerente del Hotel Oro Verde Portoviejo, anunció que impulsarán una estrategia de motivación para los menores de la casa de acogida. “Los niños que tengan buenas calificaciones la vamos a invitar para que puedan pasar el día en el hotel. Puedan estar en la piscina y comer en el hotel“, señaló.

Este viernes la fundación también firmó un convenio con la Cámara de Industrias y Producción, con el objetivo de unir esfuerzos en beneficio de causas sociales y el desarrollo sostenible en la provincia.