Orense y Católica empatan 1-1 en un duelo vibrante por la LigaPro

Orense y Universidad Católica protagonizaron un empate 1-1 en el Estadio 9 de Mayo, en el arranque de la jornada 24 de la LigaPro. El encuentro, disputado la noche de este viernes 8 de agosto, dejó a Orense en el cuarto lugar de la tabla con 38 puntos, mientras que Universidad Católica se consolidó en el quinto puesto con 35 unidades. El partido, marcado por un gol de Ángel Mena para los locales y un tanto de Byron Palacios para los visitantes, además de una expulsión, mantuvo la emoción hasta el final.

El duelo comenzó con Orense buscando recuperar el rumbo tras caer 2-0 ante Barcelona en la jornada anterior. Por su parte, Universidad Católica llegaba en racha, tras golear 6-2 a Aucas bajo la dirección de Daniel Garnero. Sin embargo, a pesar del dominio inicial de los capitalinos, Orense abrió el marcador al minuto 34, cuando Ángel Mena conectó un preciso cabezazo tras una asistencia de Nixon Molina.

Un error que cambió el partido

En la segunda mitad, Orense buscó ampliar la ventaja, pero un error del arquero Silva marcó un punto de inflexión. Al intentar cortar un avance, Silva tocó el balón con la mano fuera del área, recibiendo una tarjeta roja directa. Universidad Católica aprovechó el desconcierto: Byron Palacios, goleador del torneo, igualó el marcador con un toque sutil tras un pase filtrado.

El partido se tornó intenso, con Universidad Católica presionando y Orense defendiendo con solidez. Pese a los esfuerzos de ambos equipos, el marcador no se movió, dejando un punto para cada lado.

Resultados tras desarrollo de partido

Orense, dirigido por Raúl Antuña, ha mostrado consistencia en la temporada, manteniendo una posición sólida en la parte alta de la tabla. En sus últimos cinco partidos, el equipo bananero logró dos victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, Universidad Católica vive un momento destacado, con un estilo ofensivo que le ha permitido marcar 12 goles en sus últimos tres encuentros.

Con este resultado, Orense conserva el cuarto lugar con 38 puntos, a la espera de los resultados de la jornada. Universidad Católica, con 35 unidades, se mantiene en el quinto puesto.

Próximos encuentros de la jornada 24

La jornada 24 de la LigaPro continúa este fin de semana con partidos clave:

Sábado 9 de agosto : Independiente del Valle vs. Emelec, Deportivo Cuenca vs. Cumbayá, Imbabura vs. Macará.

Domingo 10 de agosto : LDU Quito vs. Libertad, Aucas vs. Delfín, Barcelona vs. Técnico Universitario, El Nacional vs. Mushuc Runa.

Estos enfrentamientos podrían alterar las posiciones en la tabla, especialmente en la lucha por los primeros puestos.