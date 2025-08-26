Orense vence a Delfín 3‑1 y cierra la jornada 26 sin alterar el liderato de Independiente del Valle

La jornada 26 de la LigaPro 2025 culminó este lunes con la victoria de Orense sobre Delfín por 3‑1 en el estadio 9 de Mayo de Machala. El equipo local remontó un marcador adverso con goles de Pedro Velasco, Octavio Bianchi y un autogol de Edilson Cabeza, y se mantiene en zona de clasificación al hexagonal final por el título.

Delfín comenzó arriba, pero Orense reaccionó rápido

El partido inició con intensidad en ambas áreas. A los 29 minutos, el equipo manabita se puso en ventaja gracias a un gol de Jeremías Pérez Tica, quien ejecutó con precisión un penal tras una falta dentro del área.

La reacción del conjunto machaleño no se hizo esperar. Apenas seis minutos después, Pedro Pablo Velasco aprovechó un rebote en el área para empujar el balón al fondo de las redes y establecer el 1-1, desatando la primera celebración de la hinchada local.

El primer tiempo concluyó con el marcador igualado, pero con mayor dominio del cuadro local, que ya mostraba señales de superioridad en la posesión y en la generación de juego ofensivo.

Bianchi y un autogol sentencian la remontada

En el segundo tiempo, Orense mantuvo la intensidad y encontró el gol de la ventaja a los 59 minutos, cuando el argentino Octavio Bianchi conectó un centro desde la izquierda para anotar el 2-1. Fue su gol número 8 en el campeonato, confirmando su papel clave en el ataque del equipo.

La sentencia del encuentro llegó a los 86 minutos, cuando el defensa visitante Edilson Cabeza, en su intento de rechazar un balón cruzado, terminó enviándolo contra su propia portería, marcando el 3-1 definitivo.

Ese tanto consolidó la victoria para los locales, que supieron manejar los últimos minutos sin sobresaltos y con control del esférico.

Orense escala en la tabla y se ilusiona con el hexagonal

Con este resultado, Orense suma 41 puntos y se ubica momentáneamente en el sexto lugar de la tabla general, dentro de los puestos que otorgan acceso directo al hexagonal final, donde se definirá al campeón de la LigaPro 2025.

El equipo dirigido por Juan Carlos León ha encontrado regularidad en su rendimiento, especialmente en condición de local, donde se ha hecho fuerte a lo largo del torneo.

Su próximo compromiso será ante Deportivo Cuenca, un rival directo en la lucha por los puestos internacionales, lo que convierte ese partido en una verdadera prueba para consolidar su buen momento.

Delfín pierde terreno y complica sus aspiraciones

Para Delfín Sporting Club, la derrota representa un duro golpe. El equipo manabita, que venía de obtener buenos resultados, quedó estancado en 35 puntos, fuera de la zona de clasificación, y con pocas fechas restantes para recuperar terreno.

Su próximo desafío será como local ante Libertad FC, en un encuentro clave para mantener vivas sus aspiraciones de entrar al grupo que peleará por la corona.

Así marcha la LigaPro 2025

La LigaPro Ecuabet 2025 se disputa bajo un formato renovado. Luego de 30 fechas, los seis primeros clasificados avanzan al hexagonal final por el campeonato, donde se definen los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Del séptimo al duodécimo puesto, los clubes compiten en un minitorneo por el último boleto a la Sudamericana, mientras que los cuatro últimos entran en un cuadrangular para evitar el descenso directo a la Serie B.

Este formato ha elevado el nivel de competencia, obligando a los clubes a mantener la constancia en cada jornada para no quedar relegados.

Tabla de posiciones (parcial tras la fecha 26):