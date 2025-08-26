COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Orense vence a Delfín 3‑1 y cierra la jornada 26 sin alterar el liderato de Independiente del Valle

Orense venció 3‑1 a Delfín en Machala; Independiente del Valle sigue líder con 56 puntos. Mushuc Runa y otros cuatro clubes luchan por evitar el descenso.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Orense derrota a Delfín y mantiene vivas sus aspiraciones en la LigaPro 2025
Machala, 25 de agosto, Orense SC empata 1x1 con Delfín SC por la fecha 26 de la LigaPro 2025, en el estadio 9 de Mayo. Gol Pedro Pablo Velasco. Foto API. Gleen Suárez
Orense derrota a Delfín y mantiene vivas sus aspiraciones en la LigaPro 2025
Machala, 25 de agosto, Orense SC empata 1x1 con Delfín SC por la fecha 26 de la LigaPro 2025, en el estadio 9 de Mayo. Gol Pedro Pablo Velasco. Foto API. Gleen Suárez

Redacción

Redacción ED.

La jornada 26 de la LigaPro 2025 culminó este lunes con la victoria de Orense sobre Delfín por 3‑1 en el estadio 9 de Mayo de Machala. El equipo local remontó un marcador adverso con goles de Pedro Velasco, Octavio Bianchi y un autogol de Edilson Cabeza, y se mantiene en zona de clasificación al hexagonal final por el título.

Delfín comenzó arriba, pero Orense reaccionó rápido

El partido inició con intensidad en ambas áreas. A los 29 minutos, el equipo manabita se puso en ventaja gracias a un gol de Jeremías Pérez Tica, quien ejecutó con precisión un penal tras una falta dentro del área.

La reacción del conjunto machaleño no se hizo esperar. Apenas seis minutos después, Pedro Pablo Velasco aprovechó un rebote en el área para empujar el balón al fondo de las redes y establecer el 1-1, desatando la primera celebración de la hinchada local.

El primer tiempo concluyó con el marcador igualado, pero con mayor dominio del cuadro local, que ya mostraba señales de superioridad en la posesión y en la generación de juego ofensivo.

Bianchi y un autogol sentencian la remontada

En el segundo tiempo, Orense mantuvo la intensidad y encontró el gol de la ventaja a los 59 minutos, cuando el argentino Octavio Bianchi conectó un centro desde la izquierda para anotar el 2-1. Fue su gol número 8 en el campeonato, confirmando su papel clave en el ataque del equipo.

La sentencia del encuentro llegó a los 86 minutos, cuando el defensa visitante Edilson Cabeza, en su intento de rechazar un balón cruzado, terminó enviándolo contra su propia portería, marcando el 3-1 definitivo.

Ese tanto consolidó la victoria para los locales, que supieron manejar los últimos minutos sin sobresaltos y con control del esférico.

Orense escala en la tabla y se ilusiona con el hexagonal

Con este resultado, Orense suma 41 puntos y se ubica momentáneamente en el sexto lugar de la tabla general, dentro de los puestos que otorgan acceso directo al hexagonal final, donde se definirá al campeón de la LigaPro 2025.

El equipo dirigido por Juan Carlos León ha encontrado regularidad en su rendimiento, especialmente en condición de local, donde se ha hecho fuerte a lo largo del torneo.

Su próximo compromiso será ante Deportivo Cuenca, un rival directo en la lucha por los puestos internacionales, lo que convierte ese partido en una verdadera prueba para consolidar su buen momento.

Delfín pierde terreno y complica sus aspiraciones

Para Delfín Sporting Club, la derrota representa un duro golpe. El equipo manabita, que venía de obtener buenos resultados, quedó estancado en 35 puntos, fuera de la zona de clasificación, y con pocas fechas restantes para recuperar terreno.

Su próximo desafío será como local ante Libertad FC, en un encuentro clave para mantener vivas sus aspiraciones de entrar al grupo que peleará por la corona.

Así marcha la LigaPro 2025

La LigaPro Ecuabet 2025 se disputa bajo un formato renovado. Luego de 30 fechas, los seis primeros clasificados avanzan al hexagonal final por el campeonato, donde se definen los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Del séptimo al duodécimo puesto, los clubes compiten en un minitorneo por el último boleto a la Sudamericana, mientras que los cuatro últimos entran en un cuadrangular para evitar el descenso directo a la Serie B.

Este formato ha elevado el nivel de competencia, obligando a los clubes a mantener la constancia en cada jornada para no quedar relegados.

Tabla de posiciones (parcial tras la fecha 26):

  1. Independiente del Valle56 pts
  2. Barcelona SC – 47 pts
  3. Liga de Quito – 44 pts
  4. Universidad Católica – 43 pts
  5. Aucas – 42 pts
  6. Orense – 41 pts

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas

“Hoy fue la gran operación”: María Teresa Guerrero habla tras delicada cirugía en EE. UU.

Orense vence a Delfín 3‑1 y cierra la jornada 26 sin alterar el liderato de Independiente del Valle

Estos son los beneficios adicionales que los jubilados reciben del IESS

Arsenal y Tottenham se pelean por Piero Hincapié: aquí las ventajas y riesgos de cada club

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas

“Hoy fue la gran operación”: María Teresa Guerrero habla tras delicada cirugía en EE. UU.

Orense vence a Delfín 3‑1 y cierra la jornada 26 sin alterar el liderato de Independiente del Valle

Estos son los beneficios adicionales que los jubilados reciben del IESS

Arsenal y Tottenham se pelean por Piero Hincapié: aquí las ventajas y riesgos de cada club

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estas son las únicas universidades ecuatorianas que cumplen con el requisitos impuestos por Argentina tras escándalo en examen de residencias médicas

“Hoy fue la gran operación”: María Teresa Guerrero habla tras delicada cirugía en EE. UU.

Estos son los beneficios adicionales que los jubilados reciben del IESS

Arsenal y Tottenham se pelean por Piero Hincapié: aquí las ventajas y riesgos de cada club

Pronóstico del tiempo en Cuenca: La capital azuaya espera lluvias este martes 26 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO