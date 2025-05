Orense liderado por Parrales y Mena recibe a Deportivo Cuenca en la Jornada 12 de la LigaPro 2025

Orense, con Miguel Parrales y Ángel Mena, enfrentará a Deportivo Cuenca por la jornada 12 de la LigaPro, buscando mejorar su posición en la tabla. El cuadro machaleño sólo ha sumado un punto en sus últimos tres compromisos.

Inicio de la jornada 12

Este viernes 9 de mayo de 2025, Orense abrirá la jornada recibiendo a Deportivo Cuenca en el Estadio 9 de Mayo, Machala. El partido, programado para las 19h00, será transmitido por Xtrim/Zapping, según información oficial. El cuadro bananero, dirigido por Raúl Antuña, cuenta con 14 puntos y ocupa el décimo lugar en la clasificación, mientras que el cuadro ‘morlaco’, bajo la dirección de Norberto Araujo, suma 16 puntos y se ubica en la octava posición.

En las últimas tres fechas, Orense ha enfrentado dificultades, sumando solo un punto tras dos derrotas y un empate. Por su parte, Deportivo Cuenca ha mostrado un mejor desempeño reciente, con dos victorias y una derrota en el mismo período. El encuentro representa una oportunidad para el equipo dirigido por Acuña de recuperar terreno en casa, liderados por los delanteros Miguel Parrales y Ángel Mena, quienes han sido clave en la ofensiva del equipo.

Fortaleza de Cuenca como visitante

Deportivo Cuenca destaca como el tercer mejor equipo visitante de la LigaPro 2025, solo superado por Barcelona SC e Independiente del Valle. Los azuayos han acumulado 10 puntos fuera de casa, con tres victorias, un empate y dos derrotas en seis partidos. Esta solidez será un desafío para Orense, que busca aprovechar su localía, donde ha sumado 10 puntos en la temporada, según datos de la LigaPro.

Expectativas del encuentro

El partido será arbitrado por Robert Cabrera, según la LigaPro, y se espera alta asistencia en Machala, impulsada por una promoción de 2×1 en entradas anunciada por Orense. Deportivo Cuenca recupera a Alexis Rodríguez, pero pierde a Stalin Morocho y Ethan Minda por lesión, según reportes oficiales.

Programación de la Jornada 12 de la LigaPro

Viernes 9 de may

19h00 Orense vs. Deportivo Cuenca

Sábado 10 de mayo

13h00 Manta vs. Mushuc Runa

15h30 Macará vs. Liga de Quito

19h00 Libertad vs. Delfín

Domingo 11 de mayo

13h00 Técnico Universitario vs. Independiente del Valle

15h30 Universidad Católica vs. Barcelona

18h00 Emelec vs. Aucas

Lunes 11 de mayo

19h00 El Nacional vs. Vinotinto Ecuador