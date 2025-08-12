Ordenan investigar a expresidente de Guatemala Jimmy Morales por incendio en el que fallecieron 41 niñas

Una jueza guatemalteca ordenó este martes 12 de agosto investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) para esclarecer su posible implicación en la muerte de 41 niñas en un incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017. La decisión se tomó durante la lectura de un fallo que condenó a seis exfuncionarios por su responsabilidad en la tragedia. La jueza Ingrid Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, también solicitó indagar al exasesor presidencial Carlos Beltetón. El caso, que conmocionó al país, ocurrió el 8 de marzo de 2017, cuando las menores, encerradas en un aula, murieron tras un incendio descontrolado.

El fallo judicial dictado condenó a penas de entre seis y 25 años de prisión a seis exfuncionarios vinculados al caso. Entre los sentenciados están Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, y Santos Torres, exdirector del centro, ambos con 25 años de cárcel. Brenda Chamán, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, recibió 17 años; Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), 13 años; Luis Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC, 11 años; y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría, seis años. Harold Flores, exprocurador, fue absuelto por dudas sobre sus competencias en los hechos.

Tragedia en institución

El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue estatal en las afueras de Ciudad de Guatemala, ocurrió tras una protesta de las menores, quienes denunciaban malos tratos y explotación sexual. El 7 de marzo de 2017, intentaron escapar del centro, lo que llevó a un operativo policial. Según testimonios, Morales ordenó reforzar la presencia policial, y las niñas fueron encerradas en un aula bajo llave. Al día siguiente, las menores incendiaron colchonetas como acto de protesta, pero el fuego se salió de control, causando la muerte de 41 de ellas y dejando 15 heridas graves.

La jueza Cifuentes fundamentó su orden de investigar a Morales en las declaraciones que señalan su intervención directa en el operativo del 7 de marzo. Además, destacó contradicciones en el testimonio de Carlos Beltetón, exasesor presidencial, lo que motivó incluirlo en la investigación. “La adolescente estaba viva en el momento que fue quemada”, señaló Cifuentes, refiriéndose a una de las víctimas. Además, lamentó que las autoridades no abrieran la puerta durante el incendio.

Antecedentes del caso

El caso Hogar Seguro ha sido emblemático en Guatemala por evidenciar fallos en el sistema de protección a menores. En 2017 y 2021, la Corte Suprema de Justicia rechazó solicitudes de antejuicio contra Morales, entonces protegido por inmunidad presidencial. Tras dejar el cargo en 2020 y perder su inmunidad en 2024 al concluir su mandato como diputado del Parlamento Centroamericano, Morales quedó expuesto a investigaciones. Organizaciones de derechos humanos han calificado la tragedia como un “crimen de Estado” y han exigido justicia para las víctimas.

En la audiencia, familiares y sobrevivientes presentes gritaron “Justicia para las niñas del Hogar Seguro” tras escuchar las sentencias.