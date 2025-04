¡Oportunidad única! Aprovecha las 300.000 becas gratuitas de inglés del programa ‘Because he is nice’

El Gobierno de Ecuador, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), anunció la apertura de inscripciones para el programa de becas de inglés denominado ‘Because he is nice’. Esta ambiciosa iniciativa busca impulsar el dominio del idioma inglés entre los ciudadanos ecuatorianos, ofreciendo un total de 300.000 cupos completamente gratuitos. Esta significativa inversión en la formación en inglés representa una oportunidad sin precedentes para el desarrollo personal y profesional de miles de personas.

El secretario de la Senescyt, César Augusto Vásquez, ofreció detalles relevantes sobre este programa de becas de inglés. Enfatizó que el objetivo principal radica en proporcionar a los ciudadanos una certificación de suficiencia en este idioma global, sin que esto represente ningún costo económico para los beneficiarios.

Las matrículas y aranceles del curso de inglés gratuito serán cubiertos en su totalidad por el gobierno ecuatoriano, demostrando un firme compromiso con la educación y el futuro de la población.

Requisitos para acceder a las becas de inglés

Para participar del programa de becas de inglés ‘Because he is nice’, los interesados solo deben cumplir con dos requisitos fundamentales: poseer un título de bachiller y ser mayor de 18 años. La iniciativa no establece límite de edad, lo que amplía significativamente el espectro de potenciales beneficiarios de esta oportunidad de aprendizaje de inglés. Esta accesibilidad busca democratizar el acceso a la educación en inglés, eliminando barreras económicas y de edad.

Asimismo, la Senescyt ha habilitado un enlace directo para la inscripción y adjudicación inmediata de la beca: educontinua.senescyt.gob.ec.

El secretario Vásquez destacó la inmediatez del proceso: «Es decir, ganas la beca en ese mismo momento llenando el formulario correspondiente». Este sistema ágil y directo facilita el acceso a la formación en inglés, permitiendo a los interesados asegurar su cupo de manera rápida y sencilla.

Modalidad en línea, se acomoda a tus horarios disponibles

Una de las ventajas significativas de este programa de becas de inglés es su modalidad de clases en línea. Esta característica permite a los becarios adaptar sus horarios de estudio a sus responsabilidades laborales, académicas o personales. «Lo que permite adaptar sus tiempos en caso de estar trabajando o estudiando o cumpliendo algunas otras actividad», explicó Vásquez.

Es así que los estudiantes del curso de inglés online podrán elegir estudiar en las tardes, noches o fines de semana, según su disponibilidad, maximizando así la participación y el aprovechamiento del programa de aprendizaje de inglés.

Una certificación en inglés abre puertas a diversas oportunidades, como el acceso a universidades e institutos de educación superior, la búsqueda de empleo en áreas con alta demanda de bilingüismo como el turismo y los call centers, y en general, mejora la competitividad en el mercado laboral global. Esta formación en inglés se presenta como una herramienta clave para el progreso individual y colectivo.