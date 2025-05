Operativos de tránsito: No hay excusa que salve a los conductores que cometen infracciones

Los operativos de tránsito en Portoviejo se han intensificado y nadie se salva de las multas si comete alguna infracción de tránsito.

«Lo he dicho muchas veces, si mi mamá que anda en una silla de ruedas, se pasa un semáforo en rojo, se la cita. Aquí no hay compromiso con nadie, el único compromiso es hacer que Portoviejo sea una ciudad diferente», dijo el alcalde Javier Pincay, en su discurso, durante la inauguración del centro de operaciones de Portovial.

En las calles de Portoviejo, muchos conductores sienten que los operativos son más estrictos y no se perdona a nadie. José (nombre protegido), fue multado en uno de los operativos que realizan a diario los agentes civiles de tránsito de Portovial. La sanción fue por conducir su motocicleta sin portar su licencia de conducir.

La sanción que recibió fue de 10% del Salario Básico Unificado, que equivale a 47 dólares, pero si paga dentro de los primeros 20 días, cancela el 50% de la multa ($23,50). «Le pedí de favor que me ayudaran, porque salí rápido de casa con mi esposa que tenía una cita médica. Le dije que podía ir a ver la licencia, pero no me ayudaron», comentó el motociclista.

Citación por infracción de tránsito se emiten con nueva tecnología

La citación se entregan de manera inmediata, pues los agentes civiles de tránsito utilizan los hand held, equipos móviles que funcionan como colectores de datos. Además, cuentan con impresoras Bluetooth, permitiendo emitir consultas y citaciones, a los agentes civiles de tránsito.

Ulbio Molineros, director de tránsito de Portovial, informó que los operativos de tránsito se realizan a diario con los nuevos equipos tecnológicos. A más de los hand held, los agentes de tránsito poseen las body cams, que graban en tiempo real y pueden ser monitoreados desde el Centro Inteligente de Operaciones para la Seguridad Vial (CIOS).

Molineros dijo que estos dispositivos es para que no exista inconvenientes y para la seguridad tanto de los agentes, como para los conductores. «Al momento que digitan la placa o el número de cédula (del conductor infractor), automáticamente les llega al correo electrónico», explicó.

Reconoció que con esta nueva tecnología, no hay excusas que salve a los conductores que cometen alguna infracción de tránsito y reciben su citación.

Infracciones más comunes en operativos

Entre las infracciones que más cometen los conductores, es por utilizar películas antisolares en los vidrios de los carros, cuya sanción es del 10% del salario básico. No utilizar el cinturón de seguridad, llantas desgastadas y no portar licencia de conducir, son otras infracciones más comunes.

Molineros recalcó que los operativos se los realiza en horarios de la mañana y tarde, en diferentes sectores de Portoviejo. A diario se emiten entre 30 y 40 citaciones por distintas infracciones de tránsito, con los nuevos dispositivos.

Pese a eso, el director de tránsito aseguró el número de citaciones se han reducido, a diferencia que años anteriores que se emitían más multas diarias. «Los conductores están tomando más conciencia», señaló Molineros, quien reconoció que ahora «no se le puede ayudar a nadie».