Operativo militar frustra traslado irregular de diésel y deja aprehendidos en Santo Domingo

El Ejército Ecuatoriano decomisó un tanquero que transportaba diésel sin documentos de verificación el lunes 19 de agosto en Santo Domingo de los Tsáchilas, como parte de un operativo hidrocarburífero destinado a frenar el transporte ilegal de combustibles en el país.

Control militar en Santo Domingo

El hallazgo ocurrió en un punto de control sobre la vía principal de ingreso a la ciudad. Los uniformados inspeccionaron el vehículo pesado y constataron que el chofer no presentó la documentación de respaldo exigida para movilizar el combustible.

Ante la irregularidad, los militares procedieron a retener el tanquero y notificaron a técnicos de Petroecuador, quienes acudieron al sitio para realizar la verificación del hidrocarburo y registrar la cantidad exacta de diésel transportado.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor y un acompañante quedaron bajo custodia mientras se desarrollaban las diligencias legales correspondientes, quedando entre los detenidos en Santo Domingo dentro de esta operación de control.

Petroecuador y Fiscalía en el proceso

El cargamento será sometido a análisis técnicos, con el fin de establecer su procedencia y descartar manipulación. Además, se activó un informe a la Fiscalía de Santo Domingo, que evaluará si el caso se enmarca en un presunto delito de contrabando de combustibles.

Las autoridades recordaron que el transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos constituye un delito contra los recursos estratégicos del Estado, sancionado con prisión y multas económicas.

El Ejército señaló que este procedimiento reafirma su compromiso de proteger bienes estatales y evitar que el diésel subsidiado llegue al mercado negro.

Antecedentes de operativos similares

Durante el primer semestre de 2025, los militares ejecutaron decenas de operativos contra el contrabando de combustibles en diferentes provincias. Santo Domingo figura entre las zonas con mayor tránsito de hidrocarburos, debido a su ubicación estratégica en la conexión Costa–Sierra.

En junio pasado, un operativo similar permitió decomisar otro tanquero con gasolina en la misma provincia, lo que demuestra la continuidad de estas actividades ilícitas. Expertos en seguridad energética sostienen que el contrabando de combustibles afecta directamente al Estado, pues genera pérdidas millonarias y alimenta redes de comercio ilegal.

Testimonios y reacciones oficiales

Desde el Ejército se asegura que los controles se mantendrán en puntos estratégicos.

El contrabando de combustibles ha sido una preocupación constante en Ecuador. La práctica suele involucrar redes que trasladan el producto a provincias fronterizas. O lo revenden en el mercado negro, afectando tanto al erario público como a la distribución regular.

La detención en Santo Domingo refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Estado en materia de seguridad energética y control de recursos estratégicos (31).