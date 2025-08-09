COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Operativo interinstitucional decomisa más de 12.000 galletas sin registro sanitario en Tulcán

Un operativo interinstitucional retira del mercado más de 12.000 galletas sin registro sanitario en Tulcán para proteger la salud.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Operativo interinstitucional decomisa más de 12.000 galletas sin registro sanitario en Tulcán
En total, se detectaron 12.280 galletas sin la Notificación Sanitaria ecuatoriana.
Operativo interinstitucional decomisa más de 12.000 galletas sin registro sanitario en Tulcán
En total, se detectaron 12.280 galletas sin la Notificación Sanitaria ecuatoriana.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

Las autoridades ecuatorianas decomisaron 12.280 galletas de origen peruano sin Notificación Sanitaria. El operativo, realizado en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, involucró a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), la Unidad de Delitos Aduaneros (UDAR) y la Comisaría Nacional. Esta acción se llevó a cabo para proteger la salud pública de los consumidores.

Control interinstitucional en Tulcán

El trabajo articulado entre la Arcsa, UDAR y la Comisaría Nacional de Tulcán permitió el control. La inspección se realizó en varios establecimientos comerciales de la ciudad. El equipo técnico identificó un lote de galletas que no cumplían la normativa sanitaria.

En total, se detectaron 12.280 galletas sin la Notificación Sanitaria ecuatoriana. Este registro es obligatorio para vender legalmente alimentos procesados en el país. La falta de este registro impide verificar los estándares de calidad, seguridad e inocuidad de los productos. Esto representa un riesgo para la salud.

Destrucción de productos decomisados

Los productos fueron trasladados al relleno sanitario del Municipio de Tulcán. Se procedió a su destrucción bajo control técnico. El objetivo es evitar su reingreso al mercado informal. La Ley Orgánica de Salud establece las bases para esta acción. La Arcsa reafirmó su compromiso con el bienestar de la población.

Continuará ejecutando acciones de control en todo el territorio nacional. El objetivo es combatir la comercialización de productos ilegales. La Arcsa hace un llamado a la población.

Cómo ser parte del control sanitario

La población puede ser parte del control sanitario. Puede reportar cualquier irregularidad en productos de uso y consumo humano.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador declara al Refugio de Vida Silvestre Machay como su 79ª área protegida

Operativos en Cañar: Autoridades decomisan 830 litros de leche por incumplir estándares de calidad

Miriam, una ambateña que construyó sueños lejos de casa, llegó a Estados Unidos hace una década

De los tribunales al tatami: ahora su familia entera enseña artes marciales en Manta

25 agencias del Registro Civil atenderán inscripción de defunciones en feriado del 10 de agosto

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO