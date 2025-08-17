COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Operativo Cero Impunidad 2122: Un sujeto y un adolescente fueron capturados en Babahoyo, Los Ríos

Policía Nacional ejecuta operativo Cero Impunidad 2122 en Babahoyo. Capturan a integrante de Los Lobos y un adolescente por tenencia de municiones.
Operativo Cero Impunidad 2122: Un sujeto y un adolescente fueron capturados en Babahoyo, Los Ríos
Operativo Cero Impunidad 2122: Un sujeto y un adolescente fueron capturados en Babahoyo, Los Ríos. Foto: Policía Nacional. @PoliciaEcuador
Operativo Cero Impunidad 2122: Un sujeto y un adolescente fueron capturados en Babahoyo, Los Ríos
Operativo Cero Impunidad 2122: Un sujeto y un adolescente fueron capturados en Babahoyo, Los Ríos. Foto: Policía Nacional. @PoliciaEcuador

Redacción

Redacción ED.

Este 17 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Ecuador desplegó el operativo Cero Impunidad 2122 en el sector El Salto, provincia de Los Ríos. La acción permitió la captura de un ciudadano y el aislamiento de un adolescente, presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos. Ambos enfrentan cargos por tenencia ilegal de municiones, según informó la Unidad Nacional de la Brigada Anticriminal.

El operativo, ejecutado con técnicas de investigación, identificó un inmueble usado por miembros de Los Lobos para actividades delictivas. La intervención refuerza los esfuerzos de la Policía para combatir el crimen organizado en una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

Intervención policial en El Salto

Agentes de la Brigada Anticriminal actuaron tras labores de inteligencia. Estas revelaron que un grupo de personas se reunía en una vivienda en el sector El Salto, Distrito Babahoyo. La Policía ingresó al inmueble y detuvo a Jhosue S. y aisló a un adolescente identificado como S. Ch. L.. Los sujetos portaban 60 cartuchos de munición, según el reporte oficial.

Además, los agentes incautaron dos motocicletas y dos terminales móviles como indicios. Los elementos serán analizados para determinar su vinculación con actividades delictivas. La Policía Nacional trasladó a los aprehendidos a las autoridades competentes para iniciar el proceso legal correspondiente.

Golpe al crimen organizado

El operativo Cero Impunidad 2122 forma parte de una serie de acciones contra el crimen organizado en Los Ríos. La provincia enfrenta un aumento de delitos relacionados con narcotráfico, extorsión y homicidios, atribuidos a grupos como Los Lobos. La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos desde mayo de 2024, cuando se creó la Fuerza Investigativa Anticriminal (FIAC).

En operativos previos, como Cero Impunidad 17, realizados entre el 16 y 19 de diciembre de 2024, la Policía capturó a 43 personas en ocho provincias, incluyendo Los Ríos. En esa ocasión, se desarticuló una célula de Los Lobos y se incautaron 231,03 kg de droga, 10 armas de fuego y 230 explosivos. La acción en Babahoyo refuerza la estrategia para debilitar estas estructuras criminales.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar actividades delictivas al 1800 DELITO (335486) o al 131 para casos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas. Los aprehendidos en Cero Impunidad 2122 enfrentan cargos que podrían derivar en sanciones severas, según el Código Penal. (MV).

