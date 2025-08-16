Operativo Apolo 24: Más de 20 sujetos detenidos, armas incautadas y dinero en efectivo tras allanamientos en Guayaquil

La Policía Nacional ejecutó el Operativo Apolo 24 desde las 04:30 del 16 de agosto de 2025. La intervención se centró en los distritos Florida, Nueva Prosperina y Esteros en Guayaquil, además de Durán y Pueblo Viejo en Los Ríos. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el operativo desarticuló actividades de los grupos delictivos Tiguerones, Lobos, Fatales y Águilas. En total, se realizaron 15 allanamientos y se detuvo a 21 personas.

Entre los detenidos, 11 fueron aprehendidos y 10 tenían boletas de captura. La operación incautó 10 armas de fuego, una mira telescópica de francotirador, 11 armas blancas, 43 cartuchos, 693 gramos de droga, cinco celulares, chalecos antibalas, pasaportes ecuatorianos y españoles, y 2.000 galones de combustible. También se recuperaron siete motos, un vehículo, y se retuvieron dos motos y dos vehículos para investigación.

¿En qué distritos se ejecutaron los operativos?

En Flor de Bastión, Guayaquil, los agentes encontraron una vivienda usada para actividades ilegales. Allí decomisaron armas, droga y una mira telescópica de alta precisión. En Divino Niño 1 y 2 (Durán) y Pascuales (Guayaquil), se aprehendieron ocho delincuentes y se incautaron tres armas de fuego, municiones, y motos y vehículos robados. En Pueblo Viejo, Los Ríos, la Policía interceptó a sospechosos armados en moto, presuntamente listos para un sicariato.

GUAYAQUIL. OPERATIVO APOLO 24: 11 APREHENDIDOS,10 DETENIDOS CON BOLETA DE CAPTURA Y 15 ALLANAMIENTOS EN FLORIDA, NUEVA PROSPERINA Y ESTEROS. Desde las 04h30 de hoy, con la Policía Nacional nos encontramos operando en estos sectores, donde entre otros indicios, encontramos una… pic.twitter.com/E3dxNhTuhU — John Reimberg (@JohnReimberg) August 16, 2025

El comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado, lideró las operaciones. Reimberg destacó el trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, que operan en otros sectores del país. El operativo forma parte de una serie de acciones para combatir el crimen organizado y recuperar espacios públicos.

Su intento de combatir la delincuencia

En una rueda de prensa, Reimberg afirmó que los operativos continuarán sin pausa. Subrayó que las motos y vehículos robados son usados en sicariatos y extorsiones. El ministro envió un mensaje claro: “No hay lugar donde los delincuentes puedan esconderse”. También criticó a jueces que liberan a sospechosos, prometiendo denuncias contra aquellos que no actúen conforme a la ley.

También se recuperó dinero en efectivo, cuya procedencia investiga la Fiscalía General. Reimberg mencionó una maleta con 600.000 dólares decomisada en un operativo previo, destacando la magnitud de las economías criminales. La Policía, con 58.000 agentes, seguirá trabajando las 24 horas para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades instan a la población a denunciar actos delictivos a través del ECU-911 o el 1800 DELITO.

Apolo 24: Operativo contra el crimen organizado

El Operativo Apolo 24 se suma a intervenciones previas en Guayaquil y Durán, como los operativos Apolo 15 y Apolo 18, que también afectaron a grupos criminales. Estas acciones buscan debilitar el tráfico de armas, drogas, extorsión y sicariato. La Policía y las Fuerzas Armadas coordinan esfuerzos para desmantelar redes delictivas en sectores de alta incidencia criminal.

Además, Reimberg enfatizó el respaldo del Gobierno Nacional a estas operaciones. Insistió en que los jueces y fiscales deben apoyar estas acciones para garantizar justicia. El operativo también incautó cámaras de seguridad y placas vehiculares duplicadas, evidencias de las tácticas usadas por los delincuentes. La Policía continuará con allanamientos y patrullajes para mantener el control territoria. (MV).