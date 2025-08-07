COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Vida
Ciencia y Tecnología

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Esta tendencia posiciona a ChatGPT como una herramienta clave en el ecosistema digital contemporáneo.
3 minutos de lectura
ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día
Cerca de 330 millones de estas solicitudes reciben respuesta en Estados Unidos, donde la versión gratuita se posiciona como la preferida entre usuarios. Foto: OpenAI.
ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día
Cerca de 330 millones de estas solicitudes reciben respuesta en Estados Unidos, donde la versión gratuita se posiciona como la preferida entre usuarios. Foto: OpenAI.

Desde su lanzamiento preliminar en noviembre del 2022, el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT alcanzó 100 millones de usuarios en solo dos meses, marcando récords como la aplicación más rápida en crecer a nivel consumidor. Con mejoras constantes, ha elevado su base a 400 millones de usuarios activos semanalmente.

Crecimiento exponencial y cifras récord

La firma OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día. Si se proyecta esta cantidad, se calcula un total anual superior a 912 mil millones de peticiones procesadas, cifras comparables a una quinta parte del volumen anual de búsquedas que recibe Google, equivalente a unos 5 billones. Esta tendencia posiciona a ChatGPT como una herramienta clave en el ecosistema digital contemporáneo.

El predominio del uso gratuito refuerza la idea de que la herramienta se ha democratizado y forma parte del día a día de millones de usuarios que buscan soluciones rápidas y contextualizadas en educación, trabajo y entretenimiento. Asistentes conversacionales evolutivos generan consultas con prompts cada vez más extensos y detallados, superando el formato tradicional de búsquedas simples.

Innovaciones y futuro de ChatGPT

OpenAI sigue incorporando actualizaciones significativas que amplían las capacidades del asistente. Entre las novedades recientes destaca la presentación de ChatGPT Agent. Esta herramienta que permite navegar en la web y realizar tareas autónomas a través de un navegador virtual propio. Además, la compañía anticipa el lanzamiento de GPT-5, un modelo de inteligencia artificial aún más avanzado, que promete revolucionar la interacción con los usuarios.

Estas implementaciones confirman que OpenAI apuesta por consolidar a ChatGPT como un recurso imprescindible, con impacto en sectores como la educación, donde funciona no solo como un apoyo para tareas, sino también como tutor que fomenta un aprendizaje más profundo y personalizado, gracias a su capacidad para entender contextos complejos.

Impacto global y adopción continua

La adopción creciente de ChatGPT refleja una transformación digital acelerada. En España, por ejemplo, el uso ha alcanzado 12,7 millones de usuarios únicos y 45,2 millones de visitas mensuales. Este uso masivo no solo ejerce presión competitiva sobre motores de búsqueda tradicionales, sino que redefine la manera en que la sociedad accede y procesa información.

OpenAI imprime así una hoja de ruta clara en la expansión del uso de inteligencia artificial conversacional, apoyando la accesibilidad global y optimizando la experiencia del usuario mediante la implementación constante de nuevas funciones y modelos más robustos. ChatGPT no solo registra cantidades récord de consultas, sino que construye un nuevo paradigma en la interacción digital diario.

