ONU aprueba presupuesto de 5.380 millones para misiones de paz pese a enmienda de Israel

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este martes 1 de julio, un presupuesto de 5.380 millones de dólares (4.558 millones de euros) para financiar las operaciones de paz en el periodo fiscal 2025-2026. La decisión, que incluye el mantenimiento de doce misiones activas, se vio marcada por una enmienda oral de Israel sobre la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), rechazada por amplia mayoría. El presupuesto refleja una reducción del 3,76% respecto al año anterior, tras la liquidación de las misiones en Liberia y Costa de Marfil.

La votación sobre la FINUL, una de las partidas más debatidas, se resolvió con 147 votos a favor, tres en contra (Argentina, Israel y Estados Unidos) y una abstención (Paraguay). La enmienda propuesta por Israel, que buscaba modificar las condiciones de la misión en Líbano, fue desestimada con 83 votos en contra, 57 abstenciones y solo cinco a favor (Argentina, Canadá, Israel, Paraguay y Estados Unidos). Este rechazo se produce en un contexto de tensiones entre el Ejército israelí y la FINUL, tras incidentes como disparos contra una base en mayo de 2024, el allanamiento de una posición por un tanque israelí y el derribo de una torre de observación en octubre del mismo año.

Tensiones en Líbano y contexto de la FINUL

La FINUL, desplegada en el sur de Líbano desde 1978, ha sido objeto de críticas por parte de Israel, especialmente en el último año. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a sugerir el repliegue de la misión en octubre de 2024. La decisión se basa en el marco de las operaciones militares contra Hezbolá, el partido-milicia chií libanés. Estas acciones han generado fricciones, debido a que la FINUL busca garantizar la estabilidad en la región y proteger a la población civil. Según lo establecido por el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presupuesto aprobado cubre el mantenimiento de 70.000 efectivos, entre militares, policías y personal civil, desplegados en doce misiones en África, Oriente Próximo y Europa. Entre ellas destacan las operaciones en la República Democrática del Congo, Chipre y la República Centroafricana, enfocadas en estabilizar zonas de conflicto, apoyar procesos políticos, proteger civiles y promover el desarme y el Estado de Derecho. Además, se incluyen los centros logísticos de Entebbe (Uganda) y Brindisi (Italia), así como una cuenta de apoyo para el mantenimiento de la paz.

Desafíos financieros de la ONU

La aprobación del presupuesto no estuvo exenta de preocupaciones. Chandramouli Ramanathan, interventor general de cuentas de la ONU, alertó durante las negociaciones sobre la persistente falta de liquidez que afecta a la organización desde hace décadas. “Sin dinero, no hay implementación. No hay suficiente liquidez”, afirmó, destacando que esta situación ha obligado a recortar entre un 10% y un 20% los presupuestos aprobados en ocasiones anteriores.

Ramanathan instó a los Estados miembros a abordar este problema estructural, que lleva 80 años afectando a la ONU. La reducción del 3,76% en el presupuesto de este año, tras el cierre de las misiones en Liberia y Costa de Marfil, refleja los esfuerzos por optimizar recursos. Sin embargo, también pone en evidencia las limitaciones financieras para sostener las operaciones de paz. Estas misiones, según la ONU, son esenciales para prevenir conflictos, proteger a poblaciones vulnerables y fomentar la estabilidad global.

Perspectivas para las misiones de paz

La aprobación del presupuesto garantiza la continuidad de las operaciones de paz hasta junio de 2026. A pesar de esto, la falta de consenso en torno a la FINUL y las dificultades financieras podrían complicar su implementación. La ONU enfrenta el desafío de equilibrar sus ambiciones humanitarias y de seguridad con las restricciones económicas. Además, lidia con tensiones geopolíticas, como las manifestadas por Israel en Líbano.