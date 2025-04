Ola de violencia en el distrito Manta: Han ocurrido quince asesinatos en seis días

La noche del 20 de abril , la urbanización privada Rania , en Manta , fue escenario de la masacre más letal de esta ola de violencia. Un grupo de hombres armados, disfrazados de policías tácticos, irrumpió en una vivienda durante una reunión familiar. El saldo fue devastador: cinco personas asesinadas – Jordana F. (7 años), Jhon Freddy Charry Álvarez (colombiano con antecedentes penales), Cristopher Stiven Hernández Franco , Jhonathan Javier Ortega Mero y Fabián Octavio Carrasco García.

También seis heridos, incluidos Valeria F., Diana A., Bryan H., Ainara C., Evelin C. y María F., quienes permanecen hospitalizados. Jaime Salgado, jefe encargado del distrito, indicó que por esta masacre hay personas detenidas. Sin embargo, indicó que no se pueden revelar detalles para no entorpecer la investigación. «Ya tenemos una línea investigativa de la masacre» dijo Salgado.