Asamblea

Oficiales de la Escolta Legislativa son ascendidos por la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional reconoció la labor de 15 policías de la Escolta Legislativa en una ceremonia de ascenso.
Oficiales de la Escolta Legislativa son ascendidos por la Asamblea Nacional
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la dedicación del personal policial para proteger a la patria.
La Asamblea Nacional condecoró a quince miembros de la Escolta Legislativa en una ceremonia de ascenso, en reconocimiento a su compromiso y labor.

El evento, que se llevó a cabo el martes 19 de agosto de 2025, en el Salón Tránsito Amaguaña del Palacio Legislativo, incluyó el ascenso a grados superiores y el homenaje a once policías que murieron en cumplimiento de su deber en lo que va del año. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó la dedicación del personal policial para proteger a la patria.

Reconocimiento al servicio y la disciplina

El evento comenzó con las palabras del coronel Roberto Santamaría, comandante de la Escolta Legislativa, quien fue ascendido en la ceremonia. El oficial expresó su orgullo por servir a la Asamblea Nacional y proteger una institución dedicada a combatir el crimen organizado.

“Cada insignia que hoy se entrega no es solo un símbolo jerárquico, es la huella de su compromiso renovado con la patria”, dijo el presidente Niels Olsen al felicitar a los miembros de la Escolta Legislativa. La asambleísta Carmen Tiupul, junto a otros familiares y autoridades, realizó el cambio de insignias a los policías ascendidos, en un momento lleno de emoción.

El reconocimiento a la labor policial es un paso fundamental para visibilizar el trabajo de quienes garantizan la seguridad. Esta ceremonia subraya la importancia de la Escolta Legislativa dentro de la estructura institucional de la Asamblea Nacional. El acto representa un compromiso de la institución con el servicio, la disciplina y el honor.

Homenaje a los caídos y ascensos

Antes de que concluyera la ceremonia, se rindieron honores a la Bandera y a la Policía Nacional. Además, se homenajeó a los once miembros del cuerpo policial que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber constitucional. Este reconocimiento a los caídos destaca el riesgo inherente a la profesión policial. La Asamblea Nacional reiteró su gratitud por el sacrificio de estos servidores.

Los ascendidos a grado de Coronel fueron Roberto Santamaría León. Al grado de Teniente Coronel, Carlos Flores González. Al grado de Capitán, Óscar Feijó Álvarez. Al grado de Teniente, Ray Reyes López. Al grado de Sargento Primero, Édison Toaza Mamarandy y Franklin Paredes Sinche.

Al grado de Sargento Segundo, Hugo Comina Guilcaso y Patricio Bautista Molina. Por último, al grado de Cabo Primero, William Santi Navarrete, Moisés Moya Orozco, Lisbeth Jiménez Montenegro, Diana Punguil Paillacho, Cristina Ponce Villarruel y Galo Mestanza Benavidez.

El evento concluyó con ofrendas florales y la felicitación de familiares y compañeros. La Asamblea Nacional celebra el trabajo de estos agentes. Este reconocimiento a los policías sirve para fortalecer su moral y dedicación.

