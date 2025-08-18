Ocho detenidos en Santo Domingo por presunto vínculo con hecho violento, según las autoridades

La Policía Nacional anunció sobre ocho detenidos en Santo Domingo por presunta vinculación con un hecho violento ocurrido en un billar de la Zona Rosa, mientras continúan las investigaciones.

En primera instancia, la tarde del domingo 17 de agosto, el Bloque de Seguridad conformado por Policía y Fuerzas Armadas, detuvo a seis personas en Santo Domingo, quienes estarían vinculadas a un hecho violento ocurrido en un billar la madrugada del mismo día, y presuntamente involucradas en tráfico de drogas, informó la autoridad. Las intervenciones se realizaron en los sectores Los Unificados, Nueva Santo Domingo y Cooperativa 30 de Junio.

Operativos coordinados y hallazgos

Los operativos se desarrollaron en los distritos Este y Oeste de la ciudad. Los agentes interceptaron a los sospechosos en posesión de dosis de sustancias sujetas a fiscalización, listas para distribución, así como indicios que incluyen una subametralladora, otra arma de fuego, cartuchos, balanza y una motocicleta.

Según la Policía, la línea investigativa establece una posible relación de los aprehendidos con la masacre ocurrida en el billar de la zona rosa de Santo Domingo, donde al menos tres sicarios ingresaron con armas largas y mataron a ocho personas.

Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de dos personas adicionales en el sector El Paraíso tras una persecución policial, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Procesos legales y audiencia

La Fiscalía instaló la audiencia de formulación de cargos contra los procesados por el presunto delito de tráfico de drogas en baja, mediana y alta escala. En la audiencia, siete personas recibieron prisión preventiva, mientras que a uno se le dictaron medidas cautelares.

Beatriz Benavides, comandante de la Subzona de Policía de Santo Domingo, indicó que las investigaciones determinarán la participación exacta de los aprehendidos en el hecho violento ocurrido en el billar. Señaló que todos los indicios serán analizados por las autoridades para esclarecer responsabilidades.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Santo Domingo de los Tsáchilas ha registrado un incremento de hechos violentos relacionados con disputas criminales en sectores urbanos, según la información de las autoridades.

La Policía Nacional ha reforzado los operativos preventivos, priorizando el control de sectores con antecedentes de violencia y tráfico de drogas.

Los cuerpos de seguridad continúan revisando cámaras de seguridad, analizando comunicaciones y recopilando evidencia para vincular de manera precisa a los aprehendidos con los hechos. La Fiscalía mantiene coordinación con la Policía para determinar la responsabilidad de cada sujeto en la cadena criminal (31).