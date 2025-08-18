COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Ocho detenidos en Santo Domingo por presunto vínculo con hecho violento, según las autoridades

La Policía Nacional aprehendió a seis personas en Santo Domingo por presunta vinculación con un hecho violento y tráfico de drogas, mientras continúan las investigaciones.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ocho detenidos en Santo Domingo por presunto vínculo con hecho violento, según las autoridades
Ocho detenidos en Santo Domingo por presunto vínculo con hecho violento, según las autoridades

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional anunció sobre ocho detenidos en Santo Domingo por presunta vinculación con un hecho violento ocurrido en un billar de la Zona Rosa, mientras continúan las investigaciones.

En primera instancia, la tarde del domingo 17 de agosto, el Bloque de Seguridad conformado por Policía y Fuerzas Armadas, detuvo a seis personas en Santo Domingo, quienes estarían vinculadas a un hecho violento ocurrido en un billar la madrugada del mismo día, y presuntamente involucradas en tráfico de drogas, informó la autoridad. Las intervenciones se realizaron en los sectores Los Unificados, Nueva Santo Domingo y Cooperativa 30 de Junio.

Operativos coordinados y hallazgos

Los operativos se desarrollaron en los distritos Este y Oeste de la ciudad. Los agentes interceptaron a los sospechosos en posesión de dosis de sustancias sujetas a fiscalización, listas para distribución, así como indicios que incluyen una subametralladora, otra arma de fuego, cartuchos, balanza y una motocicleta.

Según la Policía, la línea investigativa establece una posible relación de los aprehendidos con la masacre ocurrida en el billar de la zona rosa de Santo Domingo, donde al menos tres sicarios ingresaron con armas largas y mataron a ocho personas.

Durante la intervención, las autoridades lograron la detención de dos personas adicionales en el sector El Paraíso tras una persecución policial, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Procesos legales y audiencia

La Fiscalía instaló la audiencia de formulación de cargos contra los procesados por el presunto delito de tráfico de drogas en baja, mediana y alta escala. En la audiencia, siete personas recibieron prisión preventiva, mientras que a uno se le dictaron medidas cautelares.

Beatriz Benavides, comandante de la Subzona de Policía de Santo Domingo, indicó que las investigaciones determinarán la participación exacta de los aprehendidos en el hecho violento ocurrido en el billar. Señaló que todos los indicios serán analizados por las autoridades para esclarecer responsabilidades.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Santo Domingo de los Tsáchilas ha registrado un incremento de hechos violentos relacionados con disputas criminales en sectores urbanos, según la información de las autoridades.

La Policía Nacional ha reforzado los operativos preventivos, priorizando el control de sectores con antecedentes de violencia y tráfico de drogas.

Los cuerpos de seguridad continúan revisando cámaras de seguridad, analizando comunicaciones y recopilando evidencia para vincular de manera precisa a los aprehendidos con los hechos. La Fiscalía mantiene coordinación con la Policía para determinar la responsabilidad de cada sujeto en la cadena criminal (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ELN niega responsabilidad en asesinato de Miguel Uribe y acusa a Gustavo Petro de manipulación

Quito acoge el mayor evento de café para destacar al Chocó Andino

Cuenca tendrá un clima soleado y temperaturas agradables este martes, 19 de agosto

La Sierra y Amazonía: 1,8 millones de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar en Ecuador

Mujer es llamada a juicio en Riobamba por presunto asesinato de su esposo tras una discusión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ELN niega responsabilidad en asesinato de Miguel Uribe y acusa a Gustavo Petro de manipulación

Quito acoge el mayor evento de café para destacar al Chocó Andino

Cuenca tendrá un clima soleado y temperaturas agradables este martes, 19 de agosto

La Sierra y Amazonía: 1,8 millones de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar en Ecuador

Mujer es llamada a juicio en Riobamba por presunto asesinato de su esposo tras una discusión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

ELN niega responsabilidad en asesinato de Miguel Uribe y acusa a Gustavo Petro de manipulación

Quito acoge el mayor evento de café para destacar al Chocó Andino

Cuenca tendrá un clima soleado y temperaturas agradables este martes, 19 de agosto

La Sierra y Amazonía: 1,8 millones de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar en Ecuador

Mujer es llamada a juicio en Riobamba por presunto asesinato de su esposo tras una discusión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO