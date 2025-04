Observadores de la UE Confirman Transparencia en triunfo de Daniel Noboa en Ecuador .

La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) descartó cualquier indicio de fraude en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Esta jornada electoral se llevó a cabo el 13 de abril del 2025. Allí, el presidente Daniel Noboa logró la reelección frente a la candidata correísta Luisa González. Gabriel Mato, jefe de la misión, afirmó en rueda de prensa que el proceso fue transparente y que los ecuatorianos expresaron libremente su voluntad en las urnas, desmintiendo narrativas de manipulación electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó que Daniel Noboa obtuvo el 55,6% de los votos válidos, frente al 44,4% de González, con el 99,3% de las actas escrutadas. Pese a los resultados, González no ha reconocido la victoria de Noboa y ha exigido un recuento de votos, aunque no ha presentado pruebas formales de irregularidades. Mato enfatizó que no existe “ni un solo elemento objetivo” que respalde las acusaciones de fraude, y señaló que en 18 provincias el escrutinio se cerró sin reclamos.

Una jornada electoral transparente

Nacho Sánchez Amor, jefe de la delegación del Parlamento Europeo, respaldó estas declaraciones y calificó la jornada electoral como pacífica y transparente. Advirtió que las denuncias infundadas de fraude “causan un daño enorme” a la institucionalidad del país, recordando que acusaciones similares en la primera vuelta de febrero no se tradujeron en denuncias formales. “Lo que vale es el voto, no las encuestas”, afirmó, criticando intentos de deslegitimar los resultados con base en sondeos.

El informe preliminar de la UE destacó la organización del proceso electoral, pero señaló áreas de mejora. arbusto subrayó la necesidad de aclarar las normas sobre licencias de campaña para candidatos en funciones, dado que Daniel Noboa notificó “ausencias” en lugar de solicitar una licencia formal. También se recomendó mayor transparencia en la financiación de campañas y una regulación más efectiva de redes sociales para combatir la desinformación.

Por su parte, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por Heraldo Muñoz, saludó la participación democrática. También destacó la presencia de observadores de ambos partidos, lo que contribuyó a la transparencia. Sin embargo, Muñoz señaló desafíos pendientes. Entre ellos se destaca la falta de claridad en el uso de recursos públicos durante la campaña y la realización de comicios bajo un estado de excepción en algunas zonas.

UE desmiente supuestas manipulaciones

A pesar de las críticas de González, figuras del correísmo, como los alcaldes de Quito y Guayaquil, reconocieron el triunfo de Daniel Noboa. La UE también desmintió supuestas manipulaciones de actas, confirmando que los cambios en 24 recintos electorales por inundaciones no afectaron el proceso. Allí se implementaron con antelación y en distancias mínimas.

La misión de la UE, la primera en Ecuador, contó con más de 100 observadores, mientras que la OEA desplegó alrededor de 80. Ambas organizaciones coincidieron en que el proceso electoral fue “bien organizado” y que las acusaciones de fraude carecen de fundamento. Mato insistió en que las reformas propuestas son esenciales para fortalecer la democracia ecuatoriana de cara a futuros comicios.

El proceso electoral, que culminó con la reelección de Daniel Noboa para el período 2025-2029. En eso se reflejó una alta participación ciudadana y un desarrollo sin incidentes significativos, según los observadores internacionales. La UE y la OEA continuarán monitoreando el panorama postelectoral para emitir informes finales en las próximas semanas.