“Nunca olviden a Dios”: Moisés Caicedo agradece con humildad tras recibir reconocimiento nacional

El lunes 21 de julio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador condecoró al futbolista Moisés Isaac Caicedo Corozo con la distinción Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. Este reconocimiento celebra su destacada trayectoria, su reciente campeonato en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, y su invaluable contribución al prestigio internacional del país.

Moisés Caicedo: trayectoria ascendente de un referente

Moisés Caicedo, nacido en Santo Domingo el 2 de noviembre de 2001, inició su carrera en el Club Espoli. Luego, se unió a Independiente del Valle. Allí debutó en primera categoría y en torneos internacionales. Su talento lo llevó al Brighton & Hove Albion de Inglaterra. Desde allí, comenzó su ascenso en el fútbol europeo. Tras un paso breve por el Beerschot de Bélgica, regresó al Brighton.

En este club, se consolidó como figura clave. Esto motivó su fichaje por el Chelsea Football Club. Con el Chelsea, alcanzó la gloria al proclamarse campeón del Mundial de Clubes en 2025.

Homenaje y agradecimiento

Durante la ceremonia, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, destacó el profundo cariño que el país y el mundo sienten por el joven deportista. Olsen señaló el honor de celebrarlo en nombre de los 151 asambleístas y de todo el Ecuador. “Moisés representa disciplina, garra y corazón. Hoy el país entero te aplaude de pie”, afirmó Olsen.

En su intervención, Moisés Caicedo expresó su humildad. Agradeció a Dios, a su familia y al pueblo ecuatoriano. Manifestó que, más allá de los logros, su mayor felicidad es mantenerse fiel a sus raíces. “Quiero ser un ejemplo para todos los chicos. Nunca dejen de soñar y nunca se olviden de Dios”, expresó.

“Agradecerle a Dios, para mí es un honor, un placer. Muy agradecido por el recibimiento y el cariño. Me esfuerzo cada día por eso, por dejar a mi país en lo más alto”, añadió “Niño Moi”. Caicedo remarcó: “Desde niño siempre quise ser un futbolista profesional. No dejar de ser el mismo niño humilde y no olvidarme de dónde salí”.

Compromiso de reconocimiento

La Asamblea Nacional reafirma su compromiso de reconocer el esfuerzo y el talento de ciudadanos. Personas como Moisés Caicedo enaltecen al Ecuador. Lo hacen en los escenarios más importantes del mundo. Fortalecen la identidad y el orgullo nacional mediante el deporte.

Se prevé que Willian Pacho, futbolista ecuatoriano del Paris Saint-Germain, reciba el mismo reconocimiento. Será este miércoles, 23 de julio, a las 11:00 en la Asamblea Nacional. Este es otro paso para destacar el talento ecuatoriano.