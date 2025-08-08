COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Quito
Sociedad

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

El nuevo sistema de transporte eléctrico de Quito moviliza a millones de personas y alcanza un hito de un millón de kilómetros.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros
El sistema completo del Trolebús, que incluye las 85 unidades operativas, ha movilizado a 35,4 millones de pasajeros en el mismo periodo.
Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros
El sistema completo del Trolebús, que incluye las 85 unidades operativas, ha movilizado a 35,4 millones de pasajeros en el mismo periodo.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La nueva flota de 60 trolebuses eléctricos de Quito alcanzó un importante hito. En 129 días, los buses recorrieron su primer millón de kilómetros y movilizaron a 10 millones de pasajeros. Este logro se alcanzó desde la puesta en marcha de las dos fases del servicio, el 31 de marzo y el 16 de junio.

Los vehículos han transportado una cantidad de personas equivalente a movilizar a cada habitante de Quito tres veces. El sistema completo del Trolebús, que incluye las 85 unidades operativas, ha movilizado a 35,4 millones de pasajeros en el mismo periodo.

Ampliación de cobertura y movilización masiva

Las nuevas unidades comenzaron a operar de manera gradual. El 31 de marzo, 46 trolebuses empezaron a servir en el circuito C1, que conecta las estaciones El Labrador y El Recreo. El 16 de junio, las 14 unidades restantes de la flota, que habían sido retenidas en Aduana, se unieron al servicio.

Estas últimas se integraron a los circuitos C4 y C6, cubriendo las rutas El Recreo – La Colón y Quitumbe – El Recreo. El alcance de viajes de las nuevas unidades se logró justo antes de un evento importante. Los trolebuses y la Ecovía se preparan para una operación especial durante el Festival de Mapping ‘Quito, Luz de América’. Este evento se realizará durante el feriado del Primer Grito de Independencia.

La Empresa de Pasajeros de Quito preparó una operación especial. Los horarios del Trolebús y la Ecovía se extenderán hasta la medianoche. El objetivo es asegurar el regreso seguro de los espectadores a sus hogares.

Horarios especiales por el festival

El Festival de Mapping iluminará la capital durante tres noches. Se llevará a cabo del viernes 8 al domingo 10 de agosto, desde las 19h00 hasta las 23h00. Durante este evento, el Trolebús tendrá intervalos de cinco minutos en su horario extendido. Por el cierre del centro histórico, el Trolebús tendrá giros de retorno. Desde el norte, la ruta irá de la Estación El Labrador a la parada El Ejido.

Desde el sur, irá de la Estación El Recreo a la parada La Recoleta. El circuito C6 mantendrá su recorrido habitual, de la Terminal Quitumbe a El Recreo. Las paradas que serán suspendidas son: Cumandá, Santo Domingo, Plaza Marín, Hermano Miguel, Alameda, Banco Central, Plaza del Teatro y Plaza Chica.

La Ecovía también tendrá horario extendido hasta la medianoche. Los intervalos de despacho serán cada diez minutos. Las estaciones habilitadas son Marín Central y la parada Simón Bolívar. Desde el norte, la ruta irá del Playón de la Marín a la Estación Río Coca.

Desde el sur, irá del Playón de la Marín a la Terminal Guamaní. Se sugiere a los asistentes ir con ropa abrigada y calzado cómodo. Se recomienda seguir las rutas, evitar coches de bebé y animales de compañía.

Servicio del lunes 11 de agosto

El lunes 11 de agosto, último día del feriado, el servicio del Trolebús y la Ecovía operará de 06h00 a 20h00. Los buses alimentadores funcionarán de 06h00 a 20h30. El logro de 10 millones de pasajeros transportados subraya la importancia de este sistema para la movilidad de la ciudad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Nuevos trolebuses eléctricos de Quito superan el millón de kilómetros y movilizan a 10 millones de pasajeros

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Protesta en Quito: Gremios respaldan a la Corte Constitucional y critican al Gobierno

Las coordinaciones zonales que funciona en Manabí, esperan directrices. ¿Habrá más despidos?

Cambios de Domicilio Electoral posteriores al 1 de agosto se aplicarán en 2027, confirma el CNE

José Serrano ha sido investigado por la justicia ecuatoriana por estar presuntamente relacionado a varios casos

Entre sol y lloviznas: Así será el clima este viernes, 8 de agosto en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO