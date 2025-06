¿Nuevos apagones en Ecuador? Gobierno aclara detalles del suministro eléctrico

La vocera del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, aseguró que el suministro de energía eléctrica está garantizado en el país, a pesar de que Ecuador ingresa a la temporada seca. Esta afirmación responde a las preocupaciones sobre posibles cortes eléctricos ante la disminución de lluvias que afecta la generación hidroeléctrica. Jaramillo destacó que el abastecimiento energético no depende exclusivamente de las empresas Austral y Progen, responsables de una pequeña parte de la generación nacional.

Además, informó que hasta finales de 2025, Ecuador contará con una capacidad instalada de 979,5 megavatios, lo que asegura la cobertura de la demanda eléctrica nacional. Este dato refleja el avance en la infraestructura energética y la capacidad del país para enfrentar el estiaje sin afectar a los usuarios. La garantía del suministro se basa en dos factores principales: un plan específico para enfrentar el estiaje y medidas para modernizar el sistema nacional de transmisión.

Plan estratégico y modernización del sistema eléctrico de Ecuador

El Gobierno implementa un plan estratégico para enfrentar el estiaje, que incluye la reactivación de plantas térmicas y el aprovechamiento de hidroeléctricas como Toachi Pilatón. Según Jaramillo, el embalse de Mazar está prácticamente lleno, con un 99,75% de su capacidad, gracias a la adecuada gestión de la central Coca Codo Sinclair. Estas acciones permiten mantener la estabilidad del suministro eléctrico durante la temporada seca. Asimismo, se avanza en la modernización del sistema nacional de transmisión para mejorar la eficiencia y confiabilidad del servicio.

La portavoz también mencionó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) tiene la capacidad para asumir y concluir los proyectos que quedarían inconclusos por parte de la empresa Progen. Esta compañía estadounidense firmó contratos millonarios para instalar motores que enfrentarían los apagones, pero no ha cumplido con los plazos establecidos. La generación conjunta de Austral y Progen representa solo el 3% de la demanda energética nacional, por lo que el abastecimiento eléctrico del país no depende de estas empresas.

Contratos con Progen y Austral: retrasos y soluciones

Progen se adjudicó dos contratos valorados en millones de dólares, con la promesa de instalar 49 motores en tres meses para evitar apagones. Sin embargo, el proceso tomará ocho meses, lo que genera retrasos en la estrategia gubernamental para enfrentar la crisis eléctrica. Estos contratos forman parte de cuatro firmados en agosto de 2024 por el gobierno del presidente Daniel Noboa para fortalecer el sistema eléctrico.

Debido a estos incumplimientos, el Gobierno evalúa la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato con Progen. El proceso sigue en marcha, aunque no se ha definido una fecha para su conclusión. Mientras tanto, CELEC avanza en la instalación y finalización de proyectos para garantizar la generación energética necesaria. Esta capacidad estatal asegura que el país no dependa de las empresas privadas que no han cumplido con sus compromisos.

Fortalecimiento del Sistema Nacional Interconectado

El Ejecutivo tiene previsto fortalecer el Sistema Nacional Interconectado y avanzar hacia una interconexión eléctrica con Perú. Esto permitirá diversificar las fuentes y mejorar la seguridad energética. A largo plazo, también contempla la incorporación de 300 megavatios provenientes de energía nuclear, una apuesta por tecnologías modernas y sostenibles para garantizar el suministro eléctrico en el futuro.