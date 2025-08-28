Nuevo hecho violento en Manta: Hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública

Un nuevo asesinato sacudió la ciudad de Manta, provincia de Manabí, la tarde de este jueves 28 de agosto en la intersección de la avenida 4 de Noviembre y la calle 316. La víctima, identificada como Ángel Zambrano, de aproximadamente 30 años y quien sería administrador de un local de comidas, fue asesinada con al menos 10 disparos mientras se desplazaba en un vehículo junto a su esposa y su hija menor de edad. Ambas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud, aunque la menor se reporta ilesa, según fuentes preliminares. Este crimen eleva a 331 las muertes violentas registradas en el distrito Manta en 2025.

El hecho ocurrió alrededor de las 12h45, cuando desconocidos abrieron fuego contra los ciudadanos. Zambrano se movilizaba en un vehículo negro. Testigos reportaron haber escuchado unas 10 detonaciones, lo que generó pánico en la zona. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada por los disparos y falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional acudió al sitio para recolectar indicios balísticos y dar inicio a las investigaciones, aunque hasta el momento no se ha identificado a los responsables.

Violencia en Manta

La provincia de Manabí, y en particular el distrito Manta, que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó, enfrenta una escalada de violencia en 2025. En el distrito Manta, los homicidios han sido atribuidos principalmente a disputas entre bandas criminales, como Los Lobos y Los Choneros, que buscan el control territorial.

Este asesinato se suma a otros incidentes recientes en la ciudad.. La parroquia Eloy Alfaro, cercana al lugar del crimen, es considerada una de las zonas más conflictivas, con 72 homicidios en lo que va del año.

Respuesta de las autoridades

La Policía Nacional ha intensificado operativos en Manta. Sin embargo, los índices delictivos persisten, generando preocupación entre los habitantes. Los indicios recolectados en el lugar del crimen serán clave para esclarecer el caso. Los residentes de la zona exigen medidas urgentes para frenar la inseguridad.