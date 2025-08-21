Nuevo Bachillerato Técnico para personas con estudios incompletos se implementa en planteles de Ecuador

A partir del 1 de septiembre de 2025, unos 33.000 estudiantes en Ecuador, que no hayan completado el colegio, podrán acceder al nuevo Bachillerato Técnico para personas con escolaridad inconclusa .

El Ministerio de Educación anunció este programa en Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de ofrecer una vía flexible para que esta población obtenga un título de bachiller técnico y mejore sus oportunidades laborales.

Ampliación del bachillerato técnico para jóvenes y adultos

El nuevo programa de Bachillerato Técnico se formalizó a través de un acuerdo ministerial en agosto de 2025. Esta oferta se dirige específicamente a jóvenes y adultos que no han culminado sus estudios. Este plan de estudios se desarrollará en dos temporalidades: una intensiva de 18 meses y una no intensiva de 30 meses.

La modalidad intensiva dura 100 días por cada ciclo, e incluye cuatro semanas de nivelación técnica. La no intensiva tiene 200 días laborables continuos por cada curso.

Los planteles educativos, ya sean particulares, fiscomisionales o municipales, pueden empezar a ofrecer el Bachillerato Técnico EPJA TEC. El programa inicia en el régimen Sierra-Amazonía con el ciclo lectivo 2025-2026. Se espera que en el ciclo 2026-2027, la oferta se extienda a las regiones de la Costa y Galápagos.

El Ministerio de Educación busca ofrecer una alternativa para que quienes no concluyeron sus estudios, puedan obtener un título de bachiller técnico con formación pertinente al mercado laboral.

Nuevas carreras técnicas y oportunidades laborales

La implementación del Bachillerato Técnico EPJA TEC responde a la necesidad de que los estudiantes adquieran una formación técnica acorde a la demanda actual del mercado. Por lo tanto, el plan de estudios se enfoca en que los graduados puedan conseguir empleo rápidamente. El catálogo de carreras abarca tres áreas principales: Deporte, Artística y Técnica.

Entre las disciplinas u oficios disponibles se encuentran Diseño de modas, Producción agropecuaria sostenible, Construcción de Obra Civil y Mecánica Industrial. Además, se incluyen áreas en auge como Seguridad Informática, Hostelería y Arte culinario, Producción de calzado y Soporte informático.

Este enfoque práctico del Bachillerato Técnico busca fortalecer las habilidades de los estudiantes para una inserción exitosa en el ámbito laboral. La oferta diversificada de carreras responde a los distintos intereses y habilidades de los futuros estudiantes.

Requisitos y flexibilidad del programa

El programa del Bachillerato Técnico para escolaridad inconclusa crea una vía flexible e inclusiva para esta población. El Ministerio de Educación ha optimizado la estructura para que los estudiantes puedan culminar sus estudios de manera eficiente.

La temporalidad intensiva de 18 meses permite un camino rápido hacia la obtención del título, un factor atractivo para quienes buscan reintegrarse al mercado laboral. El Bachillerato Técnico ofrece una segunda oportunidad para el desarrollo profesional y personal. Con esta nueva oferta, se espera reducir los índices de deserción escolar.