Nuevo asesinato en Manta: Víctima 327 en el distrito en lo que va del año

Con al menos diez disparos acabaron con la vida de Rubén Orley Mendoza Cevallos, de aproximadamente 32 años, conocido como “Sin Paro”, la tarde del lunes 26 de agosto en la calle 109 y avenida 108 de la parroquia Tarqui, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. El hecho, perpetrado por sujetos armados que huyeron tras el ataque, eleva a 327 las muertes violentas registradas en 2025 en el distrito que incluye los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Según moradores del lugar, se escuchó una ráfaga de disparos y cuando salieron a ver que sucedía observaron e cuerpo de un hombre tirado en el piso. La víctima no vivía en ese sector. “Solo sabemos que caminaba por el sector cuando fue atacado”, dijo una mujer que observaba el procedimiento policial.

Agentes policiales y unidades de emergencia acudieron al lugar tras recibir la alerta del incidente. Al llegar, confirmaron que Mendoza Cevallos ya no presentaba signos vitales. El sector fue acordonado para facilitar las diligencias de levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios, como casquillos de bala, que forman parte de la investigación en curso.

Un hombre que se identificó como hermano llegó a la escena para la identificación del cuerpo.

Escalada de violencia en Manabí

La provincia de Manabí, particularmente el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó, enfrenta una creciente ola de violencia en 2025. Con 327 homicidios registrados hasta la fecha, la cifra está a solo cinco de igualar las 331 muertes violentas reportadas en todo 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional no ha revelado detalles sobre los posibles responsables ni los motivos del ataque a Mendoza Cevallos.

Manta, con su puerto marítimo, es un punto clave para actividades delictivas, lo que ha intensificado los enfrentamientos entre grupos como Los Choneros y Los Lobos. En lo que va del año, el distrito ha registrado un aumento del 25% en homicidios respecto a 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La ciudadanía expresa preocupación por la inseguridad, mientras las autoridades continúan con operativos para identificar a los responsables de estos actos.

El cuerpo de Mendoza Cevallos fue trasladado al centro forense de Manta para la autopsia correspondiente. Las investigaciones siguen en curso, y la Policía ha habilitado la línea 1800-Delito para recibir denuncias anónimas que puedan contribuir a esclarecer el caso.