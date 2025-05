Nuevo acuerdo impulsa turismo sostenible en Ecuador

Ecuador fortalece su compromiso con el turismo sostenible gracias a un nuevo acuerdo interinstitucional que marca un paso clave en la conservación y el desarrollo local.

El Ministerio de Turismo y WWF Ecuador han firmado un convenio que busca algo más que atraer turistas: se trata de transformar la manera en que se vive y se promueve el turismo en el país. Esta alianza representa un impulso decidido hacia un turismo sostenible, donde la naturaleza y las comunidades locales ocupan el centro de la escena. Este acuerdo no es solo simbólico. Tiene acciones concretas que se implementarán desde ya. Uno de los primeros pasos será la promoción de protocolos de turismo responsable en la observación de delfines rosados en la Reserva de Cuyabeno, especie en peligro crítico de extinción. Estos lineamientos, elaborados por WWF y sus aliados, buscan proteger a los delfines de río, fomentar el respeto ambiental entre los visitantes y operadores, y proyectar a Ecuador como un destino líder en turismo sostenible.

Conservación con turismo sostenible

El modelo que promueve esta alianza reconoce el valor de las culturas indígenas, las economías locales y la biodiversidad. Se trata de un turismo con causa: que respeta, educa y genera ingresos de forma responsable. Durante la firma del acuerdo, el ministro Mateo Estrella lo dejó claro: “Queremos un turismo regenerativo, responsable y de alto valor. No buscamos el turismo masivo, sino experiencias auténticas que promuevan el amor por el Ecuador”. Por su parte, Tarsicio Granizo, de WWF Ecuador, reforzó el mensaje: “Este convenio no solo atrae visitantes. Protege lo que hace único al país: su naturaleza, su gente y sus culturas”. El país ya tiene cifras que reflejan su potencial. Solo en 2024 llegaron más de 1,26 millones de turistas internacionales, generando ingresos superiores a los 440 millones de dólares. Destinos como Galápagos y la Amazonía confirman que el enfoque ambiental y cultural es una ventaja competitiva. Pero los desafíos no desaparecen. Por eso, el trabajo conjunto entre instituciones, comunidades y operadores será clave para consolidar un turismo sostenible que beneficie a todos.

Modelo de turismo que cuida y transforma

Con esta alianza, Ecuador reafirma que no hay futuro turístico sin responsabilidad ambiental. El reto está en consolidar prácticas que no destruyan lo que tanto atrae a los visitantes. Ser buenos turistas y anfitriones es parte del camino, según el acuerdo firmado. Con respeto, planificación y conciencia, el país avanza hacia una forma de viajar que cuida y transforma, coincidieron ambas entidades (21).