Nueve cargos pesan sobre Michael Pitt por presuntos actos de violencia doméstica y abuso sexual

El reconocido actor estadounidense Michael Pitt, famoso por sus roles en aclamadas series como Boardwalk Empire y otras producciones destacadas, enfrenta graves acusaciones. La policía de Nueva York arrestó al histrión tras recibir múltiples denuncias formales por abuso sexual. Este impactante suceso ha generado una ola de reacciones en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores a nivel mundial.

Según los primeros informes detallados sobre este delicado caso legal, Pitt enfrenta un total de nueve cargos criminales. Estas acusaciones se relacionan directamente con perturbadores episodios de violencia doméstica y abuso sexual, los cuales presuntamente ocurrieron entre abril de 2020 y junio del 2021.

Detalles escabrosos de las acusaciones contra Michael Pitt

Uno de los incidentes más escalofriantes, según los reportes oficiales, tuvo lugar el 5 de agosto del 2020. En este presunto ataque, se alega que Michael Pitt hizo una práctica sexual sin el consentimiento de una víctima, a quien posteriormente agredió brutalmente utilizando un trozo de madera.

Además, la escalada de las presuntas agresiones habría alcanzado un punto crítico en junio del 2021. En esa fecha, Pitt supuestamente protagonizó un intento de homicidio, utilizando un pesado tabique de hormigón para atacar a otra de sus presuntas víctimas. Este nuevo reporte agrava aún más la situación legal del actor.

A estos reportes principales de agresión se suman otras acusaciones igualmente graves. Entre ellas, se incluyen denuncias formales por estrangulamiento y diversas formas de agresiones de índole sexual.

La defensa de la estrella

Sin embargo, ante la magnitud de las acusaciones, el equipo de defensa de Michael Pitt ha emitido una firme declaración. Han asegurado públicamente que no descansarán hasta lograr demostrar la completa inocencia de su cliente. «Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde alguien como el Sr. Pitt —un profesional consumado que jamás consideraría estos crímenes— puede ser arrestado por la palabra no corroborada de un individuo poco confiable», afirmó su abogado Jason Goldman en un mensaje de texto enviado a la agencia de noticias The Associated Press.

Por su parte, Michael Pitt compareció ante las autoridades judiciales y se declaró formalmente inocente de todos los cargos que le fueron imputados. Tras su declaración, el actor pagó una fianza considerable de $100.000 para obtener su libertad provisional. No obstante, deberá presentarse nuevamente ante el tribunal en Brooklyn el próximo 17 de junio. Además, una orden de restricción impuesta por su expareja le prohíbe cualquier tipo de contacto con ella durante y después del desarrollo de este complejo proceso legal.