Nuevas tasas de recolección de residuos rigen para comercios e industrias desde julio

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS EP) implementará nuevas tasas para servicios complementarios de residuos a comercios, industrias e instituciones en Quito, a partir del 9 de julio. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad operativa y mejorar la gestión ambiental.

Recolección de residuos

La Ordenanza Metropolitana No. 090-2025, aprobada por el Concejo Metropolitano, establece valores diferenciados para servicios que no forman parte de la recolección domiciliaria. Estos servicios son prestados por la EMGIRS EP a generadores específicos. El objetivo es un sistema tarifario técnico, equitativo y transparente. Esto garantiza la sostenibilidad operativa de servicios esenciales como la disposición final de residuos no peligrosos, el tratamiento de desechos sanitarios o peligrosos, y la gestión de escombros y lodos.

Los servicios ofrecidos incluyen la disposición final de residuos sólidos no peligrosos. También abarcan la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos sanitarios peligrosos y/o especiales. Finalmente, se contempla la recepción y disposición final de escombros y lodos. Todos estos servicios son cruciales para el saneamiento ambiental, la protección de la salud pública y la gestión responsable de residuos generados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Un nuevo esquema tarifario

El tarifario incorporado en la ordenanza responde a los costos operativos reales. Se definen según el tipo de servicio y su unidad de medida, ya sea kilogramo, tonelada o metro cúbico. Las tarifas se ajustarán anualmente. Para esto, se utilizarán fórmulas polinómicas que consideran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios al Constructor (IPCO) y el Salario Básico Unificado (SBU).

Este régimen tarifario se fundamenta en varios principios. Incluye la generalidad, al aplicarse a todos los usuarios de los servicios regulados. Promueve la equidad, estableciendo tarifas proporcionales al volumen y tipo de residuo. Asegura la suficiencia recaudatoria, garantizando la cobertura de los costos reales. Incentiva la responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas sostenibles por parte de los generadores.

Implementación y responsabilidades

La Ordenanza Metropolitana No. 090-2025 fue publicada en el Registro Oficial Edición Especial N.° 55 del 9 de abril de 2025. Entrará en vigencia el 9 de julio de 2025. A partir de esta fecha, se aplicará el nuevo esquema tarifario. Hasta entonces, las condiciones contractuales actuales se mantendrán vigentes.

La EMGIRS EP asumirá varias responsabilidades. Entre ellas, la emisión de órdenes de cobro, la recaudación y determinación de valores, y la gestión coactiva. También se encargará de la implementación de protocolos de atención, sistemas de control y mediciones de satisfacción ciudadana. La aplicación de este régimen técnico fortalece el modelo metropolitano de gestión de residuos sólidos. Además, promueve la corresponsabilidad de los usuarios y elimina la dependencia de subsidios cruzados. Cada generador asumirá el costo real asociado a la cantidad y tipo de residuos que produce. Esto incentiva el cumplimiento ambiental y el manejo responsable.