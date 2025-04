Novak Djokovic busca el título 100 en el Masters 1.000 de Montecarlo tras una sequía de triunfos y campeonatos

Novak Djokovic, el tenista con más títulos de Grand Slam en la historia, debutará este miércoles 9 de abril en el Masters 1.000 de Montecarlo. Lo hará ante el chileno Alejandro Tabilo, tras la victoria de este sobre Stan Wawrinka en tres sets. El serbio, quien no gana un torneo desde los Juegos Olímpicos del 4 de agosto de 2024, inicia su gira de tierra batida. Lo hace con 99 trofeos conseguidos en su palmarés y la meta de alcanzar el centenar.

El torneo de Montecarlo marca el regreso de Novak Djokovic a una superficie donde ha triunfado solo en 2013 y 2015. A poco más de un mes de cumplir 38 años, Djokovic llega tras caer en la final de Miami ante Jakub Mensik hace una semana. Dicho resultado prolongó su sequía de títulos. Durante el media day en Montecarlo, el número uno del ranking habló sobre su momento actual.

“No hay dudas de que se ha vuelto más difícil a lo largo de mi carrera. Mi rendimiento en Miami me da inspiración para seguir adelante”. El serbio destacó que, pese a las derrotas tempranas, encontró “alegría en la pista” en el torneo estadounidense. Aseguró que espera trasladar ese nivel a la tierra batida en Montecarlo.

Novak Djokovic cumplirá 38 años de edad en un mes

Sin embargo, Novak Djokovic moderó las expectativas para Montecarlo. “Esta es una superficie diferente y no he tenido mucho tiempo para acostumbrarme, así que mis expectativas no son tan altas”, afirmó. Este año, competirá sin Andy Murray como entrenador, una ausencia que aclaró: “Nunca fue parte del acuerdo trabajar con Andy esta semana”. En su lugar, su hermano Marko lo acompañará, brindándole apoyo emocional durante el torneo.

El tenista también abordó las voces que especulan sobre el ocaso de su carrera tras casi dos décadas de dominio. “Cuando empiezas a perder pronto tienes más preguntas y voces internas que te hacen dudar sobre si debes seguir adelante”, admitió. A pesar de ello, su reciente desempeño en Miami, donde alcanzó la final, le da confianza para enfrentar los retos de la temporada. También jugará un Roland Garros, donde ha ganado tres veces.

Djokovic aprovechó para referirse a un tema candente en el circuito: la solicitud del top-20, a través de su sindicato, de un mayor reparto de ingresos en los Grand Slam. “Los jugadores creen que deberíamos obtener un porcentaje cercano al 30% que conseguimos en la ATP. Esperemos que los Grand Slam respondan y quieran incluirnos en la conversación sobre los ingresos”, señaló. Subrayó la necesidad de que los tenistas participen en las decisiones financieras, aunque reconoció que “el incremento no sucederá de la noche a la mañana”.

El serbio busca el título 100 de su carrera

Montecarlo, un torneo que no domina como otros Masters 1.000, será una prueba para Novak Djokovic en su búsqueda del título 100. Enfrentará a Tabilo, número 45 del mundo, quien llega tras un sólido triunfo ante Wawrinka (6-4, 3-6, 7-5). El chileno, de 27 años, intentará dar la sorpresa ante un Djokovic que, pese a su cautela, sigue siendo favorito en las apuestas.

La gira de tierra batida es crucial para el serbio, quien aspira a mantenerse en la cima del ranking y sumar trofeos antes de los grandes eventos del año. Montecarlo, con su historia y prestigio, abre un capítulo que podría definir el rumbo de su temporada.