Novak Djokovic confía en su equipo actual para competir en el Roland Garros

Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, aseguró este martes 20 de mayo del 2025, en el torneo de Ginebra que no tiene urgencia por encontrar un nuevo entrenador tras su separación de Andy Murray, anunciada la semana pasada. El tenista serbio, que debutará el miércoles ante Marton Fucsovics en el certamen suizo, busca su primera victoria de la temporada en tierra batida antes de competir en Roland Garros (25 de mayo al 8 de junio).

Djokovic, de 37 años, confirmó que Dusan Vemic, exmiembro de su equipo técnico y actual capitán del equipo serbio de la Copa Billie Jean King, y Boris Bosjankovic, analista y asistente, lo acompañarán en Ginebra y Roland Garros. “No estoy buscando entrenador. Dusan y Boris estarán conmigo. Me siento bien con ellos ahora”, afirmó el número dos del torneo, quien no ha ganado ningún título en 2025 y busca su trofeo número 100. La decisión llega tras una temporada sin victorias, marcada por una lesión en el Abierto de Australia y eliminaciones tempranas en Montecarlo y Madrid.

Colaboración del extenista

La colaboración con Murray, iniciada a principios de 2025, comenzó con un triunfo sobre Carlos Alcaraz en Australia, pero terminó tras una derrota en semifinales ante Alexander Zverev debido a una lesión. “Sentimos que no podíamos obtener más de esa asociación en la cancha”, explicó Djokovic. Sin embargo, elogió a Murray: “Tiene un brillante coeficiente intelectual del tenis y una mente de campeón. Lo respeto aún más tras conocerlo como persona”.

En Ginebra, Djokovic enfrenta un nuevo desafío en tierra batida, superficie donde no ha ganado este año. “No he jugado muchos partidos en arcilla y no he ganado ninguno. Espero mejorar mi forma antes de Roland Garros, mi objetivo principal”, señaló. El serbio, que no participó en el Masters 1000 de Roma, reconoció que las eliminaciones tempranas en Montecarlo y Madrid son inusuales en su carrera de 20 años. “Es un capítulo diferente en mi vida. No estoy acostumbrado a esto, pero era consciente de que podía llegar”, admitió.

Desempeño y preparación de Novak Djokovic

Novak Djokovic, con un récord de 24 títulos de Grand Slam, busca en Roland Garros consolidar su marca histórica. Su ausencia de títulos en 2025 y las recientes derrotas reflejan un momento de transición, agravado por lesiones y cambios en su equipo técnico. El torneo de Ginebra, un ATP 250, le ofrece la oportunidad de ganar ritmo competitivo en arcilla antes del segundo Grand Slam del año. Enfrentar a Fucsovics (número 134 del ranking) será su primera prueba, con la meta de mejorar su nivel tras un mes y medio de resultados discretos.

El serbio destacó la importancia de sumar partidos en Ginebra para llegar en óptimas condiciones a París. “Necesito minutos en pista para afrontar con garantías Roland Garros”, afirmó. Vemic, con experiencia previa en su equipo, y Bosjankovic, quien aporta análisis técnico, serán clave en esta etapa. Djokovic no descartó incorporar a otro entrenador más adelante, pero enfatizó su comodidad actual: “No tengo prisa. Veremos qué pasa tras estos torneos”.

El torneo de Ginebra y Roland Garros representan una oportunidad para que Djokovic recupere su nivel competitivo y continúe su legado en el tenis mundial, mientras se adapta a un nuevo capítulo en su carrera.