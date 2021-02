La Justicia de Perú respalda por primera vez el derecho de una persona a que le practiquen la eutanasia

El Décimo Primer Juzgado Constitucional del Consejo Superior de Lima ha respaldado este jueves por primera vez el derecho de una persona a la muerte digna a través de la eutanasia en un fallo histórico.

El tribunal ha ordenado al Ministerio de Salud del país y al Seguro Social de Salud (EsSalud) que respete el derecho de Ana Estrada Ugarte, una mujer de 43 años, de poner fin a su vida a través de la eutanasia.

En caso de que se lleve a cabo el procedimiento, Estrada, enferma de polimiositis desde los 12 años -- una enfermedad muscular degenerativa sin cura--, se convertiría en la primera persona en acceder a la eutanasia en Perú después de años de campaña pública para conseguir la legalización de la 'muerte digna'.

El Tribunal ha dado un plazo de 30 días a EsSalud para realizar un informe sobre cómo llevar a cabo el procedimiento y garantizar "las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias" para que se produzca, según recoge la emisora peruana RPP.

Del mismo modo, ha suspendido para el caso la aplicación del artículo por el que cualquier persona que ayudara a morir a Estrada podría ser culpada de 'homicidio piadoso'.

En el caso, Estrada ha contado con el apoyo de la Defensoría del pueblo ante la que interpuso un recurso de amparo.

A través de su blog personal, Estrada ha defendido en público su lucha y se ha convertido en la cara visible de los intentos de legalizar la eutanasia en el país sudamericano.

La enfermedad degenerativa en los músculos empezó a afectar a sus pulmones en 2015, lo que hizo necesario una traqueotomía que le permite respirar, pero también la obliga a estar conectada permanentemente a una máquina.

"Desde que estuve en UCI pedí ver al psiquiatra para que me recete lo indicado porque me quería morir. Pedía morir. (...) Hasta que en el 2017, poco a poco comenzó mi búsqueda. Y claro que en cada negativa me volvía a derrumbar", cuenta en una de las últimas entradas escritas en su blog tras su comparecencia ante la audiencia que ahora ha fallado en su favor y en la que le preguntaron si estaba deprimida.

"He empezado a escribir en este blog porque así empezó todo hace dos años. Vuelvo a la raíz y soy mi alimento. Y ya nunca nadie más me dirá que es imposible. Mi voz es orquesta", cierra este artículo.