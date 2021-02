El ELN niega apoyo a políticos de Ecuador y rechaza ''guerra de información''

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) calificó como falsas las versiones publicadas en medios locales sobre su presunto apoyo a políticos en Ecuador y criticó al Gobierno colombiano por supuestamente animar una "guerra de información para injerir" en las elecciones de ese país.

La Revista Semana reveló el fin de semana pasado que el ELN presuntamente apoyó a políticos de Ecuador y tenía planes para desarrollar acciones en diferentes naciones de América Latina, según documentos decomisados a un jefe de ese grupo abatido el año pasado y entregados a la publicación por los servicios de inteligencia.

"En la última semana las agencias de inteligencia del Estado colombiano han difundido versiones falsas en las que presentan al Ejército de Liberación Nacional como si estuviera injiriendo en asuntos internos de Ecuador", aseguró este lunes la guerrilla a través de un comunicado.

La información obtenida por Semana estaba en computadores que manejaba Andrés Vanegas Londoño, alias "Uriel", un mediático jefe de un frente del ELN en el departamento del Chocó (oeste) y quien cayó en una operación militar en la localidad de Nóvita en octubre del año pasado.

Semana señala que entre los documentos hallados en los computadores decomisados a "Uriel" hay una carpeta con archivos de sus comunicaciones que demuestran el interés del ELN en la campaña presidencial de Ecuador, cuyas elecciones se celebrarán el próximo 7 de febrero.

"Han sido vehículos de estas noticias falsas, primero la revista Semana de la ultraderecha colombiana, y hoy en una cuenta de redes sociales del ciudadano ecuatoriano Michael Bliemsrieder", agregó el ELN.

INJERENCIA POLÍTICA

En sus informes al mando del ELN, alias "Uriel" da cuenta de un millonario "aporte préstamo" económico a por lo menos una campaña en Ecuador.

Según la revista, en un mensaje dirigido a "Felipe" y "Guillermo", contactos del ELN en ese país, el jefe guerrillero les escribe sobre una inversión de 80.000 dólares: "Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS, después de la cumbre mundial de Internacional Progresista".

Según los servicios de inteligencia, "Uriel" supuestamente habla de la campaña de Andrés Arauz Galarza, de izquierdas, y candidato presidencial en Ecuador por la plataforma UNES (Unión por la Esperanza).

Arauz, que fue ministro en el Gobierno de Rafael Correa, es considerado pieza clave del expresidente para tratar de volver al poder.

"Rechazamos que el Gobierno de (Iván) Duque anime esta guerra de información para injerir en el proceso de elecciones en curso en el vecino Ecuador; repudiamos esta injerencia al igual que la que ejecuta contra la República Bolivariana de Venezuela", respondió hoy el ELN.

TELENOVELA REPETIDA, DICE CORREA

Para las autoridades colombianas, según Semana, el "amigo del Cinturón". al que se refiere "Uriel" en uno de los mensajes, supuestamente es el expresidente Correa, quien estaba en el poder cuando se iniciaron los diálogos de paz del Gobierno colombiano con el ELN en Quito en febrero de 2017, trasladados al año siguiente a Cuba y actualmente suspendidos.

Sobre el tema, el expresidente Correa dijo a Semana que todo es una "patraña más", que lo que se pretende es atajar el triunfo de Arauz y que jamás habló con alias "Uriel".

"No sé quién es 'Uriel', no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006 sacaron que me financiaron las FARC... Es telenovela repetida, están desesperados porque van a ser derrotados el próximo 7 de febrero", aseguró Correa.

Los numerosos archivos guardados por "Uriel" también dejan ver el interés del ELN de llevar a cabo acciones en Argentina y Chile, en donde supuestamente tiene enlaces, y de la posibilidad de que esa guerrilla haga inversiones en Venezuela. EFE