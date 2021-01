Colombia anuncia la muerte de un presunto cabecilla del ELN en operaciones militares

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este viernes la muerte de alias 'Ratón', un presunto cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla activa en el país, en operaciones militares en el sur del departamento de Bolívar.

"Cayó Bercelio Campuzano Arrieta, conocido como alias 'Ratón', uno de los miembros más peligrosos de las estructuras del ELN y que venía azotando al sur del departamento de Bolívar", ha dicho Duque, que ha tildado la muerte de 'Ratón', presunto cabecilla del frente Luis José Solano Sepúlveda, de "golpe contundente a los narcoterroristas del ELN".

Según Duque, Campuzano fue un "asesino de líderes sociales, asesino también de líderes comunitarios, que pretendía seguir haciendo del secuestro y la extorsión su principal vehículo de financiación".

En la operación, desarrollada de forma conjunta por el Ejército de Colombia y la Fuerza Aérea en coordinación con la Policía Nacional, también han sido capturados siete integrantes de la guerrilla, según un comunicado de la Presidencia de Colombia.

El mandatario colombiano ha reiterado que la muerte de alias 'Ratón' reafirma la "lucha contra el terrorismo" de Colombia y ha asegurado que el Estado continuará las operaciones contra las disidencias "sin contemplaciones".

"En la Colombia que queremos construir no hay cabida para que el terrorismo sea premiado. No hay cabida para que el terrorismo sea empoderado y no hay cabida para que el terrorismo relativice el peso de las instituciones", ha zanjado.