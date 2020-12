Perú reporta su primer caso de reinfección por la covid-19

El médico infectólogo del INS Fernando Donayre explicó que se trata de "un paciente con trisomía 21 (síndrome de Down) y que tenía de enfermedad de base una leucemia linfoblástica aguda, lo cual quiere decir que tenía comprometido el sistema inmune y que probablemente sea un factor que haya favorecido el hallazgo de la doble infección".

Agregó que el paciente pertenece a un grupo de cuatro personas a las que se pudo tomar muestras, de un conjunto de 27 posibles casos de reinfección identificado por el INS, según informó en una rueda de prensa organizada por el ministerio de Salud.

"De estos 27 casos al momento de identificarlos, en cuatro de ellos pudimos obtener las muestras de estos pacientes y estos fueron llevados a un análisis genómico correspondiente", indicó el galeno.

En el caso del niño de 6 años, se identificó "los linajes de los dos cuadros presentados en este caso, que diferenciaban más de tres meses, 97 días de diferencia en cada una de las muestras obtenidas", señaló Donayre como evidencia de la reinfección.

El especialista añadió que "se trata de casos aislados, pero debe servirnos para saber que no debemos bajar la guardia, no sabemos si se podrían presentar nuevos casos en el futuro".



PANDEMIA SIGUE EN DESCENSO

El reporte de la reinfección por la covid-19 en Perú se conoce en momentos que las autoridades del ministerio de Salud informaban sobre un descenso en el número de contagios, que ha llegado a 979.111 casos, y de fallecimientos por la pandemia, que han sumado 36.499 hasta la fecha.

En una rueda de prensa, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, informó que "la tendencia en general en el país de todos los indicadores es que la pandemia va hacia abajo, estamos entrando en una fase de baja incidencia".

Sin embargo, Suárez afirmó que "en cualquier momento alguna región podría tener incrementos, pueden haber fluctuaciones que suban y bajan, pero cualquier incremento que observemos lo vamos a investigar inmediatamente para poder tomar las medidas correctivas".



REGIÓN DE PIURA EN OBSERVACIÓN

Efectivamente, el incremento en fallecidos se está presentando en la región costera de Piura, tal como informó a RPP Noticias el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Luis Rodríguez Benavides.

El epidemiólogo advirtió que "hace unas 3 o 4 semanas se han incrementado los fallecidos en la región" Piura y que "la estimación es que podemos tener una segunda ola explosiva, similar a la primera".

Rodríguez declaró que se hace seguimiento a las regiones de Piura, Apurímac, Pasco y Ayacucho porque "estas regiones coinciden con que han tenido una tasa de ataque menor al resto".

"Eso significa que tenemos una gran cantidad de personas susceptibles y donde podríamos tener nuevamente un incremento de casos", afirmó el experto.

A raíz de esta situación, el ministerio de Salud ha enviado a un equipo multidisciplinario a Piura desde el jueves para fortalecer la gestión hospitalaria en el manejo de la pandemia, la disponibilidad de camas en UCI y garantizar la producción y abastecimiento de oxígeno, además de medicinas y personal médico. EFE