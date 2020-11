Carolina, la mexicana que superó la covid durante el embarazo de sus gemelas

Carolina llegó a la recta final de su embarazo de gemelas con complicaciones y un caso agudo de covid-19. Pero fue capaz de superar la enfermedad y aunque su parto fue prematuro, hoy celebra la vida de María Luz y María José, sus dos retoños.

"Llegué bien mal al hospital, pero pues ahora sí que me las tuvieron que sacar. (...) Porque si no me las sacaban nos íbamos a morir los tres”, dijo este jueves a Efe Carolina, quien llegó en una situación de salud crítica al hospital y tuvo que tomar la decisión de inmediato.

El Hospital General Regional número 2 del municipio El Marqués en el central estado de Querétaro se encontró con un caso complicado durante la pandemia: Carolina llegó con un embarazo de gemelas, pero además dio positivo a covid-19.

El personal médico que la atendió se encontró con este inusual diagnóstico tras recibirla de urgencia por problemas respiratorios, por lo que se dispuso de los protocolos más estrictos y el equipo de aislamiento máximos para su atención.

Debían salvar su vida y las de las bebés, tal y como recuerda la doctora Karina Sánchez, quien llevó la atención de las gemelas desde la llegada de Carolina al hospital y hasta que las gemelas abandonaron los cuidados intensivos.

“Era una mamá embarazada con prueba de covid positivo. El parto se adelantó. Fue un embarazo gemelar prematuro de 33 semanas, de 33 semanas de gestación”, rememoró.

UN EMBARAZO DE ALTO RIESGO

Las vidas de la madre y sus dos pequeñas estuvieron en riesgo, por lo que se tomó la decisión de llevar a cabo la cesárea prematuramente. Carolina estuvo de acuerdo, pensando en todo momento en el bienestar de sus hijas.

Este caso representó un desafío médico, pues precisamente un embarazo de gemelos tiene consecuencias justo en el aspecto más peligroso de la covid-19: la capacidad respiratoria de la paciente.

El doctor Luis Manuel Noriega, coordinador de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de El Marqués en Querétaro, destacó las complicaciones respiratorias que se agudizaron en este caso, especialmente al tratarse de un embarazo gemelar.

“En una paciente obstétrica hay ciertas limitantes para el proceso de la respiración por el aumento del tamaño del abdomen. Hay una limitación estructural en la capacidad ventilatoria. Y si a eso le sumamos que son gemelos, la capacidad ventilatoria disminuye todavía un poco más”, subrayó.

TODO SALIÓ BIEN

Al final, la mujer, de 42 años y originaria del municipio de San Juan del Río, tuvo un final feliz tras dos meses hospitalizada y cuarenta días de aislamiento.

Una experiencia de vida que le hizo a Carolina reflexionar acerca de la covid y sus creencias.

“La gente no sabe ni cómo es esto. Ellos no saben ni cómo es, ni nada. Todos piensan que todo es muerte, muerte, muerte. Pero a veces sí es por Diosito que uno sale adelante", remarcó emocionada.

Carolina tuvo que cumplir con su periodo de cuarentena apenas terminado el parto por cesárea, por lo que debió esperar para poder tener en brazos a María Luz y María José.

Hoy en día ya las cuida con todo el amor maternal posible, tras haber superado con excelencia estas dos pruebas, la covid y el alejamiento obligado.

México suma al momento 1.070.487 casos y 103.597 fallecidos por la pandemis. En cifras absolutas, es la cuarta nación del mundo con más decesos por el coronavirus, solamente detrás de Estados Unidos, Brasil e India.