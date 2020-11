Hombre murió la tarde del domingo tras un accidente de tránsito

Antonio Vite Morales tenía tres grandes sueños por cumplir: comprar un solar, estudiar el bachillerato y obtener su licencia de conducir para buscar un mejor empleo.

El hombre de 34 años, quien vivía en el sector tres de la Nueva Concordia, sufrió un accidente el sábado pasado aproximadamente a las 17h00 en la vía a Monterrey, La Concordia, cerca de la extensión de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres.

Antonio iba como copiloto de una motocicleta junto con un amigo. Ellos se impactaron con un carro.

Ambos sufrieron graves lesiones, por lo que fueron trasladados a una casa de salud del cantón concordense.

Angie Marín, esposa de Antonio, señaló que mientras su conviviente se encontraba hospitalizado, ella le decía a la doctora que Antonio se estaba ahogando con su propia sangre porque estaba roncando, “pero el médico me supo indicar que no era así, que él estaba dormido y que al parecer estaba en estado etílico y por tal razón roncaba”.

La mujer indicó que esa misma noche (sábado), su esposo fue trasladado a Santo Domingo al hospital Gustavo Domínguez porque su estado de salud empeoró.

Mientras que el amigo de Antonio fue ingresado al hospital del IESS, donde se encuentra recuperándose.

Teresa Vite, madre de Antonio, confirmó que su hijo murió el domingo a las 15h00.

“Él ya no reaccionaba, los doctores decían que el cerebro ya no le respondía como tal, sólo lo tenían conectado para que pueda respirar con oxígeno, pero no resistió”, dijo entre lágrimas Teresa.