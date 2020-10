"Veremos lo que ocurre. Si ellos nos golpean, entonces contraatacaremos mucho más duro de lo que ellos hagan. No quieren hacer nada, eso puedo garantizarlo", dijo Trump en declaraciones a la prensa antes de despegar hacia Carolina del Norte.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó esta semana a la UE a imponer sanciones comerciales contra EE.UU. por un valor de casi 4.000 millones de dólares, debido a los subsidios indebidos de Washington en favor de su constructor aeronáutico Boeing.

La decisión se tomó en el marco del largo contencioso Boeing-Airbus, que enfrenta a ambas potencias comerciales desde hace 16 años.

La Comisión Europea (CE) aseguró este martes que su preferencia es negociar con Estados Unidos antes que imponer las sanciones comerciales, pero no está claro que Trump esté dispuesto a optar por esa vía, a juzgar por sus amenazantes declaraciones de este jueves.

El presidente estadounidense está inmerso en la recta final de la campaña por su reelección y se encuentra rezagado en las encuestas, pero el mensaje duro en materia comercial es uno de los que mejor funciona entre sus simpatizantes.

Trump también se vanaglorió este jueves de haber "ganado" un fallo arbitral hace un año, por el que la OMC dio luz verde a Washington para imponer gravámenes a productos de la UE y el Reino Unido por unos 7.500 millones de dólares.

La OMC emitió entonces esa autorización tras reconocer los efectos adversos para Boeing en relación con cinco campañas de venta de aviones que Airbus ganó entre 2011 y 2013, al considerar que el fabricante estadounidense las habría ganado de no haber existido subvenciones para el europeo.

La negociación por la que los europeos quieren apostar incluye esas sanciones que EE.UU. le aplica por valor de 7.500 millones de dólares.

Esos aranceles afectan actualmente a diversos productos europeos, como el aceite de oliva, las aceitunas de mesa, el vino, el queso o productos de cerdo, entre otros. EFE