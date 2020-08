Buscan a adolescente que desapareció en Manta

Jade Peralta, de 17 años, desapareció en Manta y su familia la busca. Víctor Zambrano, padrastro de la menor, manifestó que Jade salió la mañana del lunes de su hogar en el barrio Urbirríos 2, a casa de una amiga que queda en el mismo sector.

Desde entonces no saben nada de ella. Zambrano indicó que después de varias horas, al ver que Jade no llegaba a casa, fueron a buscarla, pero no estaba donde su amiga. Entonces, preguntaron por todo el barrio pero tampoco la encontraron.

La adolescente vestía una blusa roja, short jean y zapatillas rosadas.

Ayer, los familiares de Jade presentaron una denuncia en la Dinapen y sus datos ya fueron subidos al sistema de personas desaparecidas del país.

Para dar información sobre el paradero de Jade pueden comunicarse al número 0969684358 y preguntar por Ana Chonillo, madre de la desaparecida.

Los familiares indicaron que en casa no ha habido problemas con la adolescente, por eso presentaron la denuncia para que la busquen.