''Javi'' tiene orden de prisión por 90 días

Una tercena y una empresa de agua que pertenecen a la familia Macías Villamar pasaron a manos del Estado.

Un juez también ordenó incautar dos fincas, una hacienda y varias casas que habrían sido adquiridas de forma ilegal. Además, confiscaron algunos terrenos, vehículos y varias cuentas bancarias que supuestamente registraban operaciones económicas inusuales, informó la Fiscalía.

La entidad acusa a cuatro miembros de aquella familia del delito de lavado de activos, porque habrían movido más de 800 mil dólares sin justificar.

Uno de los detenidos es Javier Macías Villamar, alias “Javi”, quien es acusado por la Policía de liderar la banda de “Los Choneros”. A él le dictaron prisión preventiva por 90 días, mientras que su padre, José Macías, debe presentarse cada siete días en la Fiscalía.

El abogado Marcos Mendoza informó que “Javi” tiene coronavirus y está a la espera de recibir el resultado de una prueba para confirmar que es paciente covid-19. “Nuestra intención es obtener su libertad, porque no es responsable del delito de lavado de activos”, afirmó. En contra de él presentaron reportes de operaciones económicas, diferencia de ingresos no tributarios, la existencia de patrimonio no justificado y varias actividades económicas que tenían apariencia de ser legales.