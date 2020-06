El médico, de 62 años, considera que no hay es­pacio para pensar que Pedernales se va a quedar sin su hospital. Dice que ese es un compromiso del presidente Lenín Moreno y de él, que espera poder observar el hospital defi­nitivo de este cantón del norte de Manabí antes de que termine su paso por el Ministerio de Salud.

¿Se va o no se va a construir el hospital de Pedernales?

Sí se va a construir. Enfáti­camente sí. Es un compro­miso del señor Presidente y mío personalmente con el pueblo de Pedernales, que ha sufrido tanto du­rante muchos años por la falta de este hospital.

¿Entonces por qué hablar de un hospital móvil?

Porque aquí la pregunta clave es cuándo va a estar el hospital definitivo. Hay una investigación legal en proceso y muy probable­mente se tiene que anular el contrato que hoy está vigente. Si ese es el caso, y eso no depende del Minis­terio de Salud: ¿Cuánto va a durar el nuevo proceso de contratación y ejecu­ción? La respuesta es va­rios meses. Y es por eso que empezamos a buscar una solución de corto pla­zo, para lo emergente.

¿Cuál es la diferencia con el actual hospital móvil que ya hay en Pedernales?

Realmente el hospital actual no sirve. Tiene defi­ciencias que no se pueden superar y áreas que ya no se pueden rescatar. Por eso la idea es sustituir lo de ahora con algo de calidad.

¿Y el nuevo hospital móvil tiene estudios o recién se van a hacer?

No hay necesidad de ha­cer estudios. Por lo menos no como los conocemos, porque son infraestructu­ras para montar en emer­gencias. Tenemos ofertas de China, Alemania y Es­tados Unidos para hacerlo.

¿Y quién asegura que no pasará lo que ocu­rrió en Manta, donde se instaló un hospital móvil que no funciona, que tiene problemas por falta de estudios y hay millones de dóla­res sin prestar servicio de calidad?

Lo de Manta es diferen­te a Pedernales. Pero ade­más, no perdamos el foco de lo que estamos plan­teando, que es un hospital rápido y útil para una cri­sis y para servir a una po­blación que tiene que estar atendida con eficiencia en salud.

Cuándo dice rápido, ¿de qué tiempo esta­mos hablando?

Es que depende también del pronunciamiento con los temas legales y administrativos del actual contrato y si se lo sus­pende. Por si eso pasa, es que ya estamos mirando opciones y analizando variables, como distan­cia, transporte y otras; porque hay que estar preparado por lo nece­sario del tema. Debemos considerar además tres variables: uno, oportuni­dad y temporalidad. Dos, ficha técnica que se ajuste a lo que queremos. Y tres, precio y transparencia. No podemos repetir por nada lo que ya ocurrió en el pasado.

¿Qué presupuesto hay para el hospital móvil?

No tengo presupuesto por ahora. Estamos avan­zando en eso.

¿Entonces no hay fondos económicos en esta crisis para eso?

Sí hay fondos y tenemos algunas opciones con un crédito del Banco de De­sarrollo Chino, del Banco Interamericano de Desa­rrollo y un banco alemán.

¿Y después Pedernales va a tener dos hospita­les. El móvil y el que se construirá?

Eso se analizará en su momento. Estamos pen­sando en una infraestruc­tura que se pueda llevar a otro lado, pero por ahora lo fundamental es que ne­cesitamos un hospital en Pedernales para atender lo urgente y emergente. Es­tamos analizando muchas variables.

Señor Ministro, ¿qué le dice a quienes piensan que una vez que esté el hospital móvil ya será muy difícil que se construya el hospital definitivo?

Eso no va a pasar. Que quede claro: este hospital móvil no suplanta al otro. Se lo digo de la forma más abierta, más sincera y ho­nesta.