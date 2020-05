Mujer es despedida de su empleo tras protagonizar viral video racista

La difusión de un video en el que una mujer blanca llama a la Policía asegurando falsamente que está siendo amenazada por un hombre negro, que únicamente le estaba reclamando que le pusiese la correa a su perro en Central Park, ha causado una fuerte oleada de indignación en Nueva York y ha terminado con la protagonista despedida tras hacerse viral su material audiovisual.

El incidente capturado en video este fin de semana por el hombre, Christian Cooper, fue difundido este lunes en Twitter por su hermana y este martes acumulaba ya más de 30 millones de visualizaciones.

Incluso el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio ha reaccionado a lo ocurrido asegurando que "el video publicado de Central Park es claro y puro racismo".

"Ella llamó a la policía porque él era un hombre negro. Incuso cuando ella no estaba cumpliendo las normas. Ella decidió que él era el criminal y nosotros sabemos por qué: este tipo de odio no tiene cabida en nuestra ciudad", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm