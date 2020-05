Episcopado de Nicaragua pide consenso de Gobierno y oposición ante COVID-19

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) llamó este domingo al Gobierno y a la oposición a crear consenso frente a la pandemia de COVID-19, para evitar una “mayor catástrofe humana”, en un país marcado por la polarización política.

El llamado se da cuando la curva de contagios de COVID-19 se muestra en franco ascenso, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en dar prioridad a la economía, y la oposición critica al Gobierno por no tomar medidas de prevención ante la pandemia.

“Exhortamos a los gobernantes y a todos los sectores del país a abrirse en alianzas y consensos, para buscar y encontrar alternativas y soluciones conjuntas que nos eviten una mayor catástrofe humana”, señaló la CEN, en un mensaje “a las personas de buena voluntad”.

La dificultad para un consenso entre el Gobierno y resto de sectores sociales se ha visto imposibilitada desde el estallido popular contra Ortega de 2018, que ha dejado cientos de muertos, presos, o desaparecidos, y más de personas en el 100.000 en el exilio.

La oposición no coincide con el punto de vista de Ortega, quien ha insistido en que no establece restricciones porque la economía no se puede detener.

“Nada es más importante que la vida, la vida por encima de todo. Los problemas que vienen después de la pandemia son muchos”, destacó el Episcopado, que goza de respeto en Nicaragua, donde el 58,5 % cree en la religión Católica.



LLAMADO A LOS MÁS FUERTES

Según datos oficiales, 279 personas se han infectado por la pandemia, con 17 muertos en Nicaragua. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad que las autoridades, reporta al menos 2.323 casos, con 465 fallecidos.

“Lo más importante ahora es proteger la vida, y que cada uno haga lo que sea necesario y posible, para preservar y proteger la vida de los otros, los más fuertes, generosos y compasivos, cargar con los más débiles, los que disponen de riquezas multipliquen sus obras de misericordia para compartir con los que no tienen nada”, indicó la CEN.

El Episcopado también llamó a cuidar de “hombres y mujeres que trabajan en empresas de protección e instituciones de administración y de servicios, que todos, sin excepción, prioricemos el cuidado a la vida, la vida por encima de la economía, la vida por encima de los intereses ideológicos, lo repetimos, la vida por encima de todo”.

En el caso de Ortega, este ha sido criticado por no establecer un plan de prevención del COVID-19, y promover actividades de aglomeración, a las que asisten sandinistas que luego son enviados a realizar visitas casa por casa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han mostrado preocupación por la situación en Nicaragua.

Tanto la Organizaciones internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han pedido a Ortega que garantice el derecho a la salud. EFE