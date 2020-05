Asesinan a un exguerrillero de las FARC en el área metropolitana de Medellín

"Su cadáver, envuelto en un colchón en llamas, fue encontrado en el barrio Cabañas, del municipio de Bello", aseguró la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en un comunicado en el que precisó que Marín realizaba su reincorporación en Medellín, capital del departamento de Antioquia (noroeste).

El movimiento político detalló que el exguerrillero estaba cursando estudios técnicos como auxiliar contable en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y hacía su reincorporación como asociado a la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (Cootepaz).

"Daniel es el tercer firmante del acuerdo de paz de La Habana asesinado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín), el número 27 en Antioquia y el 196 en todo el país", agregó la información.

El partido FARC pidió "respuestas prontas" a las autoridades y "un compromiso real con la implementación" del acuerdo de paz que firmó el Gobierno con la guerrilla de la FARC en noviembre de 2016.

"En el marco de la pandemia y la emergencia que ha generado, no paran los asesinatos contra los lideres sociales y los reincorporados de FARC y no nos cansaremos de repetir que la Paz no nos puede seguir costando la vida", añadió el partido.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó el jueves que este año han sido asesinados 95 líderes sociales o defensores de derechos humanos y 24 desmovilizados de las FARC, además de siete familiares de líderes sociales y uno de sus escoltas.

De igual forma, el asesinato de líderes sociales en Colombia no cesa a pesar de que el país está en cuarentena obligatoria desde el 25 de marzo y de que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un cese el fuego unilateral de 30 días en abril. EFE