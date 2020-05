Perú defiende que la cuarentena evitará más de 460.000 muertos por Covid-19

En su presentación ante la prensa para entregar el reporte del avance de la enfermedad, Vizcarra informó que los fallecidos por la pandemia han llegado a 1.444 en el país, cien más que ayer, pero que esta cifra dista mucho de la proyección inicial hecha por una investigación científica independiente hace dos meses.

Según esa investigación, la curva de contagios hubiera alcanzado su pico más alto en siete meses desde su inicio en marzo, y hubiera causado 463.643 muertos, si el Estado peruano no hubiera tomado ninguna medida para detener la enfermedad.

REDUCIR CONTAGIO A MENOS UNO

El mandatario dijo que a la llegada de la pandemia en Perú, en marzo pasado, cada enfermo contagiaba a tres, luego a dos con el confinamiento aplicado, pero "la idea es que sea a menos de uno".

"Es el esfuerzo que tenemos que hacer, este esfuerzo no lo hemos concluido, tenemos que continuar en ese esfuerzo de lograr contener la epidemia", expresó.

La cuarentena y toque de queda en el país concluye el próximo 10 de mayo, pero el Ejecutivo ha adelantado que algunas actividades productivas se reanudarán días antes para devolver los puestos de trabajo e ingresos a la población.

"En la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor a uno, vamos a poder a algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población", afirmó Vizcarra.

POBLACIÓN AFLOJA CUARENTENA

El gobernante también comentó que hay circulación de gente en las calles, en algunas ciudades más que en otras, a pesar de que la cuarentena aún está vigente, lo cual atribuyó a la responsabilidad de cada ciudadano.

"Depende de nosotros para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad", señaló.

"Ya no hay normalidad, es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho, no es que se levante el estado de emergencia y me quito la mascarilla", dijo el jefe de Estado.

Vizcarra subrayó que "hasta que la pandemia sea derrotada con una cura o una vacuna, tenemos nosotros que combatir la enfermedad con distanciamiento social, prevención e higiene".