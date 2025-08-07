Noche de diversión termina en horror: secuestran y matan a dos mujeres en El Achiote

Sandy Guerrero Rodríguez (26) y Karen López Montalván (32) fueron secuestradas la madrugada de pasado domingo, mientras compartían con amigos en unas cabañas del recinto El Achiote, sector rural ubicado entre El Triunfo y Naranjal, en la provincia del Guayas. Sus cuerpos fueron hallados días después, con múltiples impactos de bala, a un costado de la vía que conecta hacia Naranjal. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho como un doble asesinato.

Secuestro durante una reunión social en El Achiote

De acuerdo con los testimonios recopilados por familiares y personas presentes en el lugar, un grupo de hombres armados llegó en un vehículo hasta el sitio donde las víctimas se encontraban celebrando con amigos. Los sujetos obligaron a las dos mujeres a subir al automóvil y se marcharon sin dejar rastro.

Desde ese momento, no hubo comunicación ni señales de su paradero, lo que generó angustia inmediata en sus allegados, quienes emprendieron la búsqueda por su cuenta.

Hallazgo de los cuerpos en vía rural

Los cuerpos de Sandy y Karen fueron encontrados sin vida a un costado de la vía Naranjal – El Triunfo, en una zona de escasa iluminación. Las víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los agentes que realizaron el levantamiento.

Fueron sus propias familias quienes identificaron los cuerpos y los trasladaron a la morgue del cantón El Triunfo, donde se efectuaron los procedimientos forenses correspondientes. El hallazgo ha causado profunda conmoción en la comunidad local, que reclama justicia por este crimen.

Investigación en curso

La Fiscalía del Guayas abrió una indagación previa por el delito de asesinato con circunstancias agravantes, mientras que la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) encabeza las investigaciones para determinar el móvil del secuestro y asesinato, así como la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos y se desconoce si las víctimas tenían amenazas previas o vínculos con grupos criminales. Las autoridades han solicitado colaboración ciudadana para recabar información que permita esclarecer los hechos.

Indignación en El Achiote por doble crimen

El caso ha generado indignación y temor en la comunidad, especialmente entre habitantes de recintos rurales como El Achiote, donde se denuncia el incremento de actos violentos y la presencia de bandas armadas.

El Ministerio del Interior no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso hasta el momento, pero la Policía anunció que se desplegarán operativos en la zona y que no se descarta la participación de organizaciones delictivas. (12)