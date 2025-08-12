Noboa pone nombre y rostro a jueces: ¿Qué hay detrás de su marcha en Quito?

El martes 12 de agosto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró una movilización hacia la Corte Constitucional en Quito. Esta manifestación fue una respuesta a la suspensión parcial de varios artículos de tres leyes para su gobierno. La jornada comenzó temprano, con buses llenos de manifestantes llegando a la capital para apoyar al mandatario.

Noboa salió del Palacio de Carondelet y caminó hasta la Corte, protegido por la Policía y las Fuerzas Armadas. Su objetivo fue expresar su rechazo al fallo judicial y pedirle a la Corte que reconsiderara su decisión.

El presidente, en un discurso de pocos minutos, criticó la decisión de los jueces. Durante su discurso frente al edificio de la Corte, Noboa declaró que “no permitiría que el cambio se estanque por nueve personas que ni siquiera dan la cara”. Esta frase resume el sentir del gobierno, que considera que el fallo judicial afecta la seguridad del país. La manifestación, que se extendió a lo largo de varias cuadras, congregó a miles de personas.

Gobierno convoca y la gente responde

El Gobierno convocó la manifestación del 12 de agosto. Se registraron imágenes de autobuses con manifestantes que llegaron desde las 07:30 a Quito. El propio mandatario comparó la asistencia a su marcha con las protestas de organizaciones sociales. “Las imágenes hablan por sí solas”, escribió Noboa en redes sociales.

Gigantes pancartas aparecieron en Quito antes de la marcha. Estas pancartas llevaban los rostros de nueve jueces de la Corte Constitucional, acusándolos de robar la paz al país. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, se leía en los carteles. La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, negó que el cartel o la marcha se financiaran con fondos públicos.

El discurso de Noboa y la respuesta a la Corte

Vestido con un chaleco antibalas, Noboa se subió a una camioneta para hablar ante los asistentes. Usando un megáfono, el presidente habló por menos de diez minutos. “Estamos aquí con el pueblo… luchando contra la corrupción”, afirmó. El presidente también reiteró que su marcha fue apoyada por “miles de personas que exigen justicia”.

La manifestación del 12 de agosto ocurre tras la suspensión de la Corte de varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública. Estas leyes fueron presentadas por Noboa como urgentes. El Gobierno de Noboa considera que estas normas son para abordar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa Ecuador.

Las leyes, sin embargo, han sido rechazadas por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos. Estas organizaciones interpusieron demandas de inconstitucionalidad, argumentando que las leyes vulneraban derechos.

La Corte Constitucional admitió a trámite estas demandas y procedió con la suspensión parcial de los artículos. La respuesta del gobierno fue la marcha, la que muestra un creciente conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial.